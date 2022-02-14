Подозреваемого в серийном угоне дорогих иномарок задержали в Ростове

Подозреваемого в угоне взяли под стражу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове задержали местного жителя, которого подозревают в серийном угоне машин, сообщает донской главк. По данным ведомства, 46-летний мужчина стабильно промышлял тем, что воровал иномарки, а потом перепродавал их.
Как уточнил источник издания в правоохранительных органах региона, обычно это были «Киа», однако в «послужном» списке есть и «Митсубиси».
- Всего, по предварительным данным, фигурант угнал семь автомобилей, - сказал собеседник.
При обыске в квартирах у ростовчанина нашли два комплекта смарт-ключей, а также другие вещи и предметы, используемые им для автоугонов.
Также оперативники забрали у ростовчанина «Kia Sportage», числящийся в угоне в прошлом году.
- Сотрудники полиции изъяли украденную иномарку и вернули законному владельцу, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Злоумышленник собирался продать машину в одну из среднеазиатских республик. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас мужчина взят под стражу. Правоохранители предполагают, что ростовчанин мог входить с состав состав межрегиональной организованной группы, специализирующейся на хищениях дорогих машин.
Если суд признает вину злоумышленника, он может сесть в тюрьму на срок до 10 лет.
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