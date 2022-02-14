Подозреваемого в серийном угоне дорогих иномарок задержали в Ростове

Подозреваемого в угоне взяли под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове задержали местного жителя, которого подозревают в серийном угоне машин, сообщает донской главк. По данным ведомства, 46-летний мужчина стабильно промышлял тем, что воровал иномарки, а потом перепродавал их.

Как уточнил источник издания в правоохранительных органах региона, обычно это были «Киа», однако в «послужном» списке есть и «Митсубиси».

- Всего, по предварительным данным, фигурант угнал семь автомобилей, - сказал собеседник.

При обыске в квартирах у ростовчанина нашли два комплекта смарт-ключей, а также другие вещи и предметы, используемые им для автоугонов.

Также оперативники забрали у ростовчанина «Kia Sportage», числящийся в угоне в прошлом году.

- Сотрудники полиции изъяли украденную иномарку и вернули законному владельцу, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Злоумышленник собирался продать машину в одну из среднеазиатских республик. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас мужчина взят под стражу. Правоохранители предполагают, что ростовчанин мог входить с состав состав межрегиональной организованной группы, специализирующейся на хищениях дорогих машин.

Если суд признает вину злоумышленника, он может сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

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