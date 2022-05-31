Как ростовчанам меньше платить за поездки в общественном транспорте

У многих жителей Ростова-на-Дону есть автомобили, но количество тех, кто пользуется общественным транспортом, по-прежнему огромно. Причем добираться до работы или учебы на автобусе, троллейбусе или трамвае зачастую менее хлопотно, чем использовать личную машину. Однако стоимость проезда в общественном транспорте регулярно растет, что увеличивает финансовую нагрузку на семейный бюджет. Эти расходы можно снизить благодаря различным способам оплаты, скидкам и акциям. Разбираемся, как экономить деньги в ростовском транспорте.

ОПЛАТА СМАРТФОНОМ

Снизить стоимость проезда в городском транспорте помогают различные акции и скидки. Например, до 30 июня 2022 года в Ростове-на-Дону действует акция платежной системы «Мир». При оплате проезда национальной картой, загруженной в смартфон, стоимость снижается на 6 рублей. В итоге цена поездки в автобусе составляет 24 рубля, в трамваях и троллейбусах - 17 рублей. Для сравнения: одна поездка в автобусе, оплаченная транспортной картой, стоит 29 рублей, банковской картой других платежных систем - 30 рублей, наличными – 32 рубля. В трамваях и троллейбусах стоимость поездки без скидки от отечественной платежной системы составляет 23 рубля. Важное условие – чтобы получить скидку, карту «Мир» можно добавить в мобильное платежное приложение Mir Pay или Samsung Pay.

Кстати, с начала акции жители Ростова-на-Дону смогли сэкономить уже более 7 млн рублей.

ПОЕЗДКИ НА ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ

В Ростове-на-Дону проезд на троллейбусах и трамваях стоит значительно дешевле, чем на автобусах. Если расплачиваться картой «Мир», загруженной в смартфон, поездка обойдется в 17 рублей. Отсюда вывод: как можно чаще пользуйтесь электротранспортом. Особенно это касается проживающих в ЖК «Красный Аксай» и Александровке. К слову, в прошлом году был запущен троллейбусный маршрут №17, курсирующий от центрального рынка в Стройгородок.

ПРОЕЗДНОЙ

Уменьшить транспортные расходы поможет покупка ежемесячных проездных билетов. Такой способ подойдет для тех, кто ездит часто. В среднем такой проездной окупается за 70 поездок, для студентов окупаемость составляет 50 поездок. Стоимость проездных билетов на неограниченное число поездок для юридических и физических лиц в Ростове-на-Дону составляет 1920 рублей. Для студентов действует льготная цена – 1184 рублей. По проездному можно ездить только на маршрутах №3, 3а, 4, 6, 6а, 7, 8, 16, 16а, 20, 22, 28, 33, 34, 34а, 35, 36, 39, 42, 57, 71, 78, 90. Реальную пользу от проездных могут ощутить пассажиры, следующие на Западный, Темерник, Чкаловский, ЖК «Платовский», в район Лесничества и Туполева по Большой Садовой.

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА УЧАЩЕГОСЯ

Школьники обычно посещают несколько дополнительных занятий. Чтобы добраться до кружков и секций, многие пользуются общественным транспортом. Поэтому, если в семье есть ученики школ, колледжей и техникумов, стоит обязательно завести социальную карту учащегося. В первый раз она оформляется исключительно через учебное заведение. Такой проездной для учащихся дает право льготного проезда с его частичной оплатой (50%). Карта принимается на всем общественном муниципальном транспорте Ростова-на-Дону, но на межмуниципальных маршрутах 163, 164, 85, 85а льготы не действуют, оплата производится по полному тарифу перевозчика.