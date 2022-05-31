Кому сейчас выгодно покупать жилье и на каких условиях

Фото: предоставлено пресс-службой банка

В условиях западных санкций и постоянного изменения ключевой ставки Центральным банком РФ многим сложно понять, как стоит действовать сейчас. Как быть с ипотечными кредитами? Есть ли возможность взять новый и стоит ли? Реализуются ли в ростовских банках госпрограммы для повышения доступности ипотеки семьям с детьми и IT-специалистам? Все эти и многие другие вопросы мы задали участникам нашего круглого стола, тема которого звучала так: «Ваши инвестиции: льготная ипотека».

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Банки Ростова-на-Дону активно продолжают работать с программой ипотеки для молодой семьи. Главным условием такой программы является наличие у заемщика первого ребенка или последующих детей, родившихся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Или же наличие в семье ребенка-инвалида, который родился не позднее 31 декабря 2022 года.

- Банк «Центр-инвест» продолжает выдачу «Семейной ипотеки» по ставке 5,5% годовых на весь срок кредита, - рассказывает начальник управления розничного кредитования «Центр-инвеста» Николай Парамонов. - Кредит может быть предоставлен дееспособному гражданину России, достигшему возраста 18 лет. Срок возврата кредита должен наступать до достижения заемщиком 70 лет. Взять кредит можно на 20 лет.

Начальник управления розничного кредитования «Центр-инвеста» Николай Парамонов. Фото: предоставлено пресс-службой банка

Максимальная сумма кредита по этой ипотеке в «Центр-инвесте» составит 6 миллионов рублей, но она не должна превышать 85% от стоимости недвижимости. В качестве аванса по кредиту и оплаты части стоимости приобретаемого жилья принимаются свидетельства о праве на получение социальных выплат. Для этих целей можно задействовать и средства материнского капитала. Для заключения договора потребуется пакет документов по заемщику и поручителю, а также документы для приобретения, оценки и оформления залога недвижимости.

«Абсолют Банк» в Ростове также продолжает выдавать займы на покупку жилья по госпрограмме «Семейная ипотека». Ставка кредита составит 5,99% годовых на весь срок.

- Весной 2022 года «Семейная ипотека» у ростовских заемщиков вышла на первое место среди других ипотечных программ, - рассказывает руководитель «Абсолют Банка» в донской столице Елена Водяницкая. - По ней ростовское отделение банка выдало почти 60% от общего числа кредитов. В «Абсолют Банке» минимальный размер первоначального взноса по «Семейной ипотеке» составит 15% от стоимости квартиры, максимальная сумма кредита - 6 миллионов рублей. Кредит можно получить на срок до 30 лет. Однако квартиру нужно будет обязательно приобретать в новостройке.

В банке «Кубань Кредит» сейчас действуют две льготные программы, актуальные для молодых семей, - «Ипотека по-семейному» и «Льготная ипотека».

Оксана Стушкина, заместитель директора Ростовской региональной дирекции Банка «Кубань Кредит». Фото: предоставлено пресс-службой банка

- Программа «Ипотека по-семейному» адресована семьям, в которых родился ребенок после 1 января 2018 года. Клиенты могут оформить кредит по ставке от 5,5% годовых, - рассказала Оксана Стушкина, заместитель директора Ростовской региональной дирекции банка «Кубань Кредит».

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

Также в банке «Кубань Кредит» решен вопрос о расширении целевого использования денежных средств в рамках «Льготной ипотеки». Теперь банк выдает ипотечные кредиты под сниженные процентные ставки на строительство индивидуальных домов. Сегодня ставка составляет от 8,5% годовых. В первом квартале текущего года программа претерпела изменения: максимальная сумма кредита для региона увеличена до 6 миллионов рублей, а заемщики могут рассматривать жилье большей площади.

С 5 мая банк «Кубань Кредит» совместно с партнерами-застройщиками дал старт акции «Субсидированная ипотека». Ее смело можно назвать социально ориентированной, так как при нестабильности ключевой ставки наблюдаются ситуации, когда клиенты не могут оформить ипотечный заем из-за недостаточной платежеспособности. Эту возможность им дает акция. Она позволяет снизить ежемесячный платеж по ипотеке за счет уменьшения размера процентной ставки при покупке жилья у партнеров банка. В данном случае разницу индивидуально субсидирует застройщик.

Ставка по программе «Ипотека по-семейному» может составить от 0,1% годовых, по программе «Льготная ипотека» - от 0,2 % годовых, а по собственной программе банка «Кубань Кредит» «Новостройка от партнеров» - от 4,5%.

КАК РАБОТАЕТ ОСНОВНАЯ ГОСПРОГРАММА

Конкуренцию «Семейной ипотеке» составляет более доступная широкому кругу заемщиков основная госпрограмма. С основной госпрограммой по ставке 9% сегодня ведет работу банк «Центр-инвест».

- Ипотечный кредит по этой программе можно взять по сниженной ставке 8,5% годовых, приобретая недвижимость на первичном рынке, - акцентирует внимание начальник управления розничного кредитования «Центр-инвеста». - Госпрограмма позволяет купить квартиру или дом по договору долевого участия в строительстве или построить дом самим по договору подряда. Оформить заявку можно, заполнив анкету на сайте или в офисе банка.

- Очень важно, чтобы юридически объект недвижимости относился именно к новостройке, а не к новым сданным домам, - уточняет руководитель ростовского филиала «Абсолют Банка» Елена Водяницкая. - Покупатель должен внести, как минимум, 15% от общей стоимости объекта недвижимости. Максимальная сумма кредита в Ростове составит 6 миллионов рублей.

Руководитель Абсолют Банка в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая. Фото: предоставлено пресс-службой банка

Поскольку госпрограмма доступна как наемным сотрудникам, так и собственникам бизнеса, а также гражданам со статусом самозанятого, специалисты ожидают, что уже в июне-июле текущего года доля выдач по ней достигнет 30-40% от общего числа кредитов.

МАТКАПИТАЛ И НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

В ряде банков в качестве части первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Например, эту возможность предоставляет «Абсолют Банк».

- На первого ребенка государство выдает 524,5 тысячи рублей, а на второго - уже 693 тысячи, - поясняет руководитель «Абсолют Банка» в Ростове Елена Водяницкая. - Если учесть, что средняя сумма займа по семейной ипотеке в Ростове колеблется в пределах 2,6-4 миллионов рублей, то это серьезное финансовое подспорье. Чем меньше будет сумма кредита, тем меньше будет и размер ежемесячного платежа.

Банк также позволяет привлекать в качестве созаемщиков до четырех человек, которыми могут быть родственники, но необязательно. Их доходы тоже могут учитываться, что повысит шансы на одобрение кредита.

Как по семейной ипотеке, так и по госпрограмме 2020-2022 в «Абсолют Банке» можно будет оформить имущественный налоговый вычет и ипотечный налоговый вычет. Максимальная сумма к возврату составит 650 тысяч рублей. Ставку кредита можно снизить до 5,99% годовых, подав заявку на рефинансирование в рамках «Семейной ипотеки» в банке или же онлайн. Экономия на ежемесячных платежах составит несколько тысяч рублей, а на всей переплате - сотни тысяч рублей. Заявку на такое рефинансирование можно подать онлайн.

В банке «Кубань Кредит» также существует возможность с помощью «Семейной ипотеки» рефинансировать действующие ипотечные кредиты по льготной ставке 5,5% годовых.

БАНКИ ВОЗВРАЩАЮТ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДОН

Недавно ростовские банки «Центр-инвест», «Кубань Кредит» и «Абсолют Банк» открыли прием заявок на ипотеку для IT-сотрудников ростовских компаний в рамках мер господдержки донской IT-отрасли, тем самым способствуя возвращению этих специалистов в регион.

Банк «Кубань Кредит» выдает кредиты по программе льготной ипотеки для IT-специалистов под 4,5% годовых. А в «Центр-инвесте» такая ипотека выдается под 4,8%. Кредит в рамках программы выдается дееспособному гражданину России в возрасте от 22 до 44 лет. В течение всего срока действия договора основным местом работы заемщика должна быть IT-организация. Размер средней зарплаты заемщика до вычета НДФЛ в течение не менее трех месяцев должен составлять от 100 тысяч рублей - для города, в котором проживает до 1 миллиона человек, и от 150 тысяч рублей - для города-миллионника.

Получить кредит в «Центр-инвесте» IT-специалисты могут на приобретение в собственность жилья в многоквартирных домах, в домах блокированной застройки или в малоэтажных ЖК. Ипотеку дают и на строительство собственного дома или же на приобретение земельного участка и строительство на нем дома. Максимальная сумма кредита составит 9 миллионов рублей, если жилье приобретается в городе с числом жителей до 1 миллиона, и до 18 миллионов рублей - если в городах-миллионниках, но не больше 85% от общей стоимости объекта недвижимости.

«Абсолют Банк» активно работает с новой госпрограммой для IT-специалистов по ставке 5% годовых на весь срок кредитования. По ней уже принимаются заявки на приобретение квартиры на первичном рынке. Максимальная сумма кредита для городов-миллионников, в том числе и Ростова, составит 18 миллионов рублей при минимальном первоначальном взносе в 15%. Часть кредита можно оплатить материнским капиталом.

- Мы не предполагаем ажиотажного спроса на эту программу, - комментирует руководитель ростовского «Абсолют Банка» Елена Водяницкая, - в первую очередь, в силу ее специфики. Но те IT-специалисты, которые хотят улучшить свои жилищные условия, смогут сделать это на выгодных условиях.

Фото: предоставлено пресс-службой банка

СЧАСТЛИВЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ ДОМИКА В ДЕРЕВНЕ

Возможность приобрести собственный дом в сельской местности или отдельный участок и затем построить на нем дом сегодня предоставляет программа «Сельская ипотека», которая реализуется при поддержке Минсельхоза России. Так, в «Центр-инвесте» ставка по «Сельской ипотеке» составит 2,75% годовых. Эта ставка применяется на срок до 20 лет при первоначальном взносе от 10%. Для получения максимальной суммы кредита необходимо соблюсти несколько условий. Сумма кредита - не больше 6 миллионов рублей.

- Чаще всего на приобретение собственного дома выдается сумма кредита до 3 миллионов рублей, - отмечает начальник управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов.

На днях «Кубань Кредит» также вступил в программу «Сельская ипотека». В руководстве банка считают, что она будет востребована жителями сельских районов Ростовской области и Краснодарского края. Сейчас банк занимается проработкой условий кредитования, чтобы сделать сельскую ипотеку максимально доступной. И совсем скоро многие жители Дона смогут стать счастливыми обладателями собственных домиков в деревне.