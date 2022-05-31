Карапузы, на старт: в Ростовском цирке прошел 4-й забег Baby Cross

В Ростовском цирке прошел 4-й забег Baby Cross. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

На выходных накануне Дня защиты детей в Ростовском государственном цирке состоялся детский забег Baby Cross, организованный медиагруппой «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону». Ребята в возрасте от 6 месяцев до 3 лет сделали на арене цирка свои первые шаги в большом спорте. Рассказываем, как это было.

Baby Cross 2022. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ПРИУЧАЕМ К СПОРТУ С МЛАДЕНЧЕСТВА

Перед зрителями в ползунках проползли, возможно, будущие олимпийские чемпионы. Фестиваль Baby Cross проводится во многих городах России. А вот в Ростове он проходит уже в четвертый раз. Среди соревнующихся – дети от 6 месяцев до 3 лет.

- Baby Cross мы проводим в Ростове уже в четвертый раз и с огромным удовольствием отмечаем, что количество участников становится все больше, - подчеркнула директор Ростовского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Елена Соболева. Несмотря на все ограничения, наше стремление к активному образу жизни, любовь к спорту объединили нас сегодня в этом удивительном месте, в Ростовском государственном цирке.

Baby Cross 2022. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ!

Первыми на старт вышли совсем крохи – дети в возрасте от 6 месяцев до года. Каждый из них должен был проползти дистанцию длиной 6 метров. А вот ходить своими ногами детям, даже если умели бы, на этом этапе соревнований запрещается. Как только ни ухищрялись мамы, чтобы подтолкнуть свое чадо преодолеть эту непростую трассу! И машинками заманивали, и шариками махали, и вкусняшек всяческих обещали… Но быстрее всех были те ребята, кого на финише с распростертыми объятиями уже ждали их папы или дедушки с бабушками. В результате первым приполз Кирилл Алдошин, преодолевший дистанцию за 47 секунд. Вторым – Филипп Богза с результатом 1 минута 21 секунда. Третьим стал Владимир Бондаренко с 1 минутой 28 секунд.

Baby Cross 2022. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Потом побежали детки в возрасте от 1 до 2 лет. По правилам в этом забеге дистанцию 6 метров нужно было пробежать ногами, но допускалось и на четвереньках. Их, как мог, подбадривал ведущий фестиваля Baby Cross, радиоведущий «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» Владимир Добрицкий. В этой категории речь уже шла не о минутах, а о секундах. На первом месте оказался Максим Мосейко с результатом 04:21, второй прибежала Анна Богза с результатом 04:37. А третьим пришел Виталий Бочаров - 07:61.

Baby Cross 2022. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В третьем забеге, в возрастной группе от 2 до 3 лет, все было по-взрослому: 6 метров ребята должны были преодолеть именно ногами. Тут соревнование шло не на шутку! Юные спортсмены молниеносно финишировали – члены жюри едва успевали зафиксировать время. Однако секундомер все-таки выявил победителя – им стал Михаил Голубинцев с результатом 02:83. Вторым финишировал Александр Щукин с показателем 02:87, а третьей стала Ксения Кучкина - 02:91. Настоящие метеоры!

Поделилась своими впечатлениями об участии ее семьи в спортивном соревновании мать троих детей Ирина Богза.

На мероприятие пришло много детей.

- От нашей семьи в забеге участвовали двое моих детей и мой племянник. Наша старшая дочь по возрасту не прошла - ей уже 15 лет, - уточнила многодетная мама. - Мы по жизни готовы к таким мероприятиям. Мы постоянно участвуем во всех забегах. Взрослые бегают, и дети с нами заодно. Пашу, которому сейчас 3 года, мы раньше носили на руках или в коляске возили. Младшую сейчас пока тоже носим на руках, но она скоро и сама побежит. Наша большая семья следит за спортивными событиями Ростова и старается по возможности участвовать, приобщать детей к миру спорта. Они у нас еще и плаванием занимаются.

Baby Cross 2022. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Baby Cross понравился и маме победителя первого забега Виктории Алдошиной. Она отметила, что ее сын участвовал в Baby Cross впервые. И вместе они обязательно примут участие в соревновании в следующем году.

СТРОГОЕ, НО СИМПАТИЧНОЕ ЖЮРИ

Жюри Baby Cross 2022. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Оценивать юных спортсменов взялись настоящие специалисты своего дела. Среди них – семейных психолог, руководитель Центра поддержки семьи и родительской культуры «Всегда рядом» Валерия Скавронская, главный администратор Ростовского государственного цирка Дмитрий Артемьев, обладательница титула «Миссис Ростов-2016», финалистка конкурса «Миссис Россия» Елена Литвинова, а также директор службы интернет-рекламы «КП – Ростов-на-Дону» Валерия Ульянова. Непростая задачка, скажем, предстояла экспертам – все ребята так и рвались к победе. Иногда первое место от второго отделяли лишь доли секунды. После каждого забега в протоколе фиксировалось время преодоления дистанции и выбирались лучшие в группе.

Baby Cross 2022. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

НАГРАДА НАШЛА СВОИХ ГЕРОЕВ

Награждали победителей партнеры мероприятия. Одним из них выступил банк «Кубань Кредит», самостоятельный банк юга России, ведущий обслуживание в Ростовской области, Краснодарском крае, Республике Адыгея и Москве.

Партнер проекта - банк «Кубань Кредит» Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

– Дети - это всегда атмосфера радости, даже слез радости, – отметила сотрудник банка «Кубань Кредит» Юлия Украинцева. - А Baby Cross – это позитивное мероприятие. Побольше бы таких мероприятий с детками!

Партнеры Baby Cross 2022. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Забег для малышей также поддержал ростовский детский гимнастический центр для детей Iron Kids.

– Детский спорт - это наша профессия, – рассказала Полина Чувашова. – Наш центр предоставляет тренировки по развивающей гимнастике для деток с 1,5 до 11 лет. Поддерживать наших детей в спорте мы считаем нашей главной задачей. Поэтому участвуем в подобных мероприятиях.

Аптечки с набором доктора в качестве призов победителям предоставил многопрофильный медицинский центр для всей семьи – клиника «Альфа-Центр Здоровья».

Партнер проекта - «Альфа-Центр Здоровья». Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

– То, что Baby Cross проводится в здании Ростовского цирка, добавило особой атмосферы этому детскому мероприятию, – подметила региональный менеджер по маркетингу «Альфа-Центр Здоровья» Анастасия Борисенко.

Подарки победителям предоставила и сеть строймаркетов «Ваш Дом».

Партнером проекта выступила сеть строймаркетов «Ваш Дом». Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

– Baby Cross – это особая атмосфера, это праздник, – прокомментировала руководитель отдела маркетинга и рекламы компании Надежда Мухина. – Мы подарили юным спортсменам то, что обязательно пригодится им для активного проведения лета, – рюкзаки и кепки.

И, конечно, каждый из победителей получил яркую книгу от «Комсомольской правды».

Цирковая студия «Ритм» под руководством Татьяны Наумовой. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Вспомнить о том, что этот праздник детского спорта проходит не на стадионе, а на арене цирка, позволили выступления участников цирковой студии «Ритм» под руководством Татьяны Наумовой. Юные артистки демонстрировали чудеса гибкости и талант игры на «ксилофоне» из стеклянных бутылок. А аккомпанировали им музыканты из дуэта «Дядя Баян».