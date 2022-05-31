В Ростове шахматисты из 15 регионов сразились на очередном этапе РАПИД Гран-при России, кубка группы компаний «Cокол»

Фото: предоставлено ГК «Сокол»

Самый престижный шахматный турнир последних месяцев состоялся в Ростове - этап РАПИД Гран-при России, кубка группы компаний «Cокол». Соревнования организованы шахматной федерацией России и федерацией шахмат Ростовской области с целью определить сильнейших игроков в регионе. За шахматными досками в конгресс-отеле «Дон Плаза» 28 и 29 мая собрались почти 130 шахматистов, среди которых 13 гроссмейстеров, международные чемпионы из Азербайджана, Индии и Эстонии, а также мастера ФИДЕ. Многие участники - обладатели высоких титулов и рейтинга более 2000 единиц.

ТУРНИР ДЛЯ САМЫХ БЫСТРЫХ

Турнир уникален уже тем, что формат быстрых шахмат — не для всех игроков. Игрокам требуется молниеносно принимать решения и удерживать в голове сразу несколько вариантов развития событий. Опытные игроки развивают небывалую скорость: им на один ход нужно всего 10-15 секунд. Перед стартом международный арбитр из Подмосковья Михаил Крюков обратил внимание участников на то, что любые средства связи, в том числе смартфоны и умные часы, категорически запрещены, иначе победу присудят сопернику.

Фото: предоставлено ГК «Сокол»

- В нашем турнире принимают участие игроки более чем из 15 субъектов России. Граждане ДНР и ЛНР участвуют впервые, - рассказал президент группы компаний «Сокол» и президент федерации шахмат Ростовской области Арутюн Сурмалян. - Помимо прочего, 29 мая группа компаний «Сокол», основанная в 1997 году, отмечает свой 25-летний юбилей

ИННОВАЦИИ НА ДОСКЕ

Турнир в Ростове стал инновационным в плане оснащения игр. Впервые в регионе на шахматных турнирах применили новейшую систему распознавания партий - ID Сhess. Благодаря ей система даже без специальных досок транслирует партии в интернет, и болельщики могут в прямом эфире следить за ходом игры. Каждый ход сохраняется в цифровом формате, а результаты — в турнирном календаре. На кубке группы компаний «Сокол» были проведены трансляции 25 партий в каждом туре. Кроме того, одновременно с этапом кубка проводился и любительский турнир, который судил тренер-преподаватель Всеволод Ключников. Среди молодых и перспективных участников был и 12-летний Владимир из Воронежа, которых хочет связать жизнь с интеллектуальной игрой.

Президент федерации шахмат Ростовской области Арутюн Сурмалян награждает победителей. Фото: предоставлено ГК «Сокол»

- Хочу стать чемпионом мира. Ради этого занимаюсь каждый день, - рассказывает Вова. - Мне бы хотелось иметь гроссмейстерский рейтинг, это в районе 2800. Спортсмены из категории «Ветераны» подали молодежи пример, передали опыт и тонкую психологию игры.

ПРИЗОВОЙ ФОНД – 650 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Участникам было за что сражаться. Гарантированный призовой фонд составил 650 тысяч рублей, из которых 200 тысяч — призы федерации шахмат России.

Фото: предоставлено ГК «Сокол»

В ходе упорной борьбы среди мужчин занял первое место и получил приз в 100 тысяч рублей москвич Глеб Апрышко. Второе место занял Павел Смирнов из Ставрополья, а третье — Артур Габриелян из Ростовской области. Среди женщин первое и второе место заняли Евгения и Валентина Сухарева из Волгодонска, третье - Юлия Данченкова, тоже из Ростовской области. Среди самых юных игроков призовые места заняли Артем Михайлов, Екатерина Кирдяшкина, Максим Чертков, Яна Косторниченко, Максим Калашников и Татьяна Иванова. Среди «ветеранов» доски пьедестал заняли также донские спортсмены: победил азовчанин Николай Пушков, второе место занял Александр Воробьев, третье - Сергей Каргин.

Фото: предоставлено ГК «Сокол»

ЕСТЬ У КОГО ПОУЧИТЬСЯ

А в понедельник, 30 мая, трехкратный олимпийский чемпион по шахматам и международный гроссмейстер Алексей Дреев провел лекцию для юных шахматистов.

Фото: предоставлено ГК «Сокол»

- Мы все знаем, что сейчас локомотивом является обыгравший Магнуса Карлсена ростовчанин Андрей Есипенко, - говорит гроссмейстер. - Но конкуренция определенно есть. Растут будущие поколения чемпионов. Также Алексей Дреев заметил, что турнир был организован на должном уровне для столь серьезных соревнований. А тех, кто в этот раз не дошел до призового места, Арутюн Сурмалян подбодрил. - Хочу выразить сердечную благодарность участникам, а всех, кто не занял призовые места, призываю не расстраиваться. Наш турнир обязательно станет традиционным, и вы еще сможете проявить себя!