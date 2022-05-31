Пять блокнотов, тысячи минут и сотни часов поисков: Как ростовчанка соединяет семьи и ищет пропавших беженцев из ДНР и ЛНР

Волонтер потратила на мобильную связь 20 тысяч рублей, чтобы помочь беженцам найти родственников. Фото: предоставлено отрядом "Неравнодушные"

Жительница Ростова, 38-летняя Лариса, уже три месяца помогает волонтерам, которые встречают на границе беженцев. Но, в отличие от сотен добровольцев, которые трудятся в палаточном лагере, Ларисе не приходится выезжать в приграничье. Для того, чтобы помочь, ей вовсе не обязательно выходить даже из квартиры.

ТО, ЧТО ОСТАЕТСЯ ЗА КАДРОМ

- Эта направление волонтерского движения часто остается за кадром. Но от этого оно не становится менее значимым. Речь идет о поиске родственников и воссоединении семей, - рассказали в волонтерском отряде «Неравнодушные».

Вместе с Ларисой работает большая команда из разных городов и стран мира. У волонтеров есть свой чат. Туда присылают информацию о людях, которые потерялись во время эвакуации, их данные и возможные мобильные телефоны. А дальше начинается работа по поиску.

- Отправляем заявки в волонтерские чаты Донбасса, Мариуполя. Звоним в МЧС республик, ищем людей в социальных сетях. Часто приходится звонить в пункты временного размещения беженцев в те регионы, в которые отвозят вынужденных переселенцев, - объясняет специфику работы Лариса.

ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА РАЗГОВОРЫ

За неполные три месяца такой работы Лариса исписала сведениями и схемами почти пять блокнотов. Потратила на это сотни часов. Проговорила по телефону тысячи минут.

- Благодаря этим схемам и минутам восстановлена связь 42 семей. Из Мариуполя вывезли или выехали самостоятельно 16 человек. В данное время решается вопрос о том, как вывезти еще двоих, - рассказывает координатор движения по поиску людей.

За все время такой работы Лариса только на мобильную связь потратила более двадцати тысяч рублей.

- Это звонки в различные организации, по территории РФ, и в другие страны. Разумеется, если есть возможность, то звоню не я, а поисковые волонтеры - жители этих стран или городов. Но, бывает, волонтеров на тех территориях нет, тогда все ложится на меня, - говорит Лариса.

Волонтеры помогли влюбленный найти друг друга. Фото: предоставлено отрядом "Неравнодушные"

Чаще всего теряются бабушки и дедушки, но иногда и люди среднего возраста, потеряли телефоны родственников. Самая трудная для поиска категория людей – те, о ком нет данных в сети.

- Их можно найти только физически. То есть, надо прийти по адресу и увидеть их глазами. Расстояние и обстоятельства не позволяют сделать это лично. Поэтому мы звоним в МЧС. Наверное, скоро там будут узнавать нас по голосам. А еще - на горячих линиях. Был день, когда я в очередной раз набрала номер горячей линии Минздрава ДНР, поздоровалась, а в ответ услышала: "Здоровались уже!" , - рассказывают волонтеры-поисковики.

ЛЮБОВЬ НА ГРАНИЦЕ

Так, в апреле, Лариса и ее помощники помогли воссоединиться влюбленным.

Ольга отправилась в Мариуполь из Ростова навестить родных, когда внезапно в городе начались боевые действия и пропала сотовая связь. Ее жених, оставшийся в Ростове, писал общим знакомым в социальных сетях, пытался узнать о девушке через МЧС Донецка, искал информацию в интернете. Но все без толку. На всякий случай Вадим связался и с волонтерами «Неравнодушных».

И вот, спустя три недели, добровольцы встретили девушку на границе. На Дон из Мариуполя она приехала с родителями. Из изувеченного города выбралась чудом. Волонтеры тут же позвонили жениху беженки и рассказали, что невеста жива.

Конечно, Вадим тут же помчался на границу, чтобы своими глазами увидеть любимую.

- Ради таких вот встреч мы и работаем. Самая большая мотивация для нас – это когда близкие люди находят друг друга. Хотя, конечно, самая большая моя мечта, чтобы близкие никогда не теряли друг друга, - призналась волонтер.

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