Про «чистый адреналин», обмороки и ошибки по глупости: как прошел первый обязательный ЕГЭ

Первый обязательный экзамен прошел 30 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 мая тысячи школьников Ростова-на-Дону нагладили парадные рубашки, запаслись парой-тройкой гелевых ручек и, конечно, знаниями, чтобы написать Единый государственный экзамен по русскому языку.

Три с половиной часа ребята сражались с бланками, тестами и художественными сочинениями. За это время им предстояло выполнить 27 заданий разного уровня и сложности. Свои результаты выпускники узнают не позднее 17 июня. К главному экзамену многие из старшеклассников готовились не один месяц и даже не один год.

Как прошел экзамен, с какими трудностями пришлось столкнуться, рассказали ростовские школьники.

ЗАДАНИЯ ОДИН В ОДИН КАК В УЧЕБНИКЕ

Ростовская 11-классница Ева серьезно готовится к ЕГЭ по русскому начала за год.

- При этом как бы ты ни старался сконцентрироваться, волнение может застать врасплох в самый неожиданный момент, - призналась выпускница. - Я даже на несколько секунд потеряла сознание прямо за партой. Но произошло это, правда, так резко и быстро, что никто не успел заметить. Хотя ощущение было, прямо скажем, явно не из приятных.

А вот с самим тестом проблем не было. Задания нам попались прямо один к одному как из учебника Цыбулько. А уж его я проштудировала вдоль и поперек. Поэтому ни о каких шпаргалках и электронных помощниках в моем случае и речи быть не могло. Все три часа буквально жила в тесте и, если и поднимала глаза, то только, чтобы посмотреть время.

Зато потом, выйдя из аудитории, почувствовала невероятное облегчение, хотя до этого уже сдала химию. Теперь осталось дождаться результатов.

ПОСЛЕ ДВУХ ЛЕТ С РЕПЕТИТОРАМИ - РЕШАЛА НА АВТОМАТЕ

С таким же волнением долгожданные баллы ЕГЭ ждет и старшеклассница Мария. Русский - первый экзамен, который сдавала девушка.

- Как только переступила порог аудитории, живот резко скрутило от нервов, а в голове пронеслись самые страшные вопросы выпускника, - признается она. - Эдакий внутренний монолог на случай провала: "А вдруг не сдам? А что тогда скажет мама? А если придется идти на заочку?". Все эти мысли словно снежный ком давили на мою и без того неокрепшую психику.

Зато стоило тестотехнику раздать бланки с заданиями, все «как рукой сняло». Предстояла трехчасовая плодотворная работа: тест из 27 задний и сочинение объемом не менее 150 слов. Благо все это я два года подряд отрабатывала с репетиторами. Да и задания типовые. За годы подготовки просто решала их на автомате.

Хотя лично для меня, вторым испытанием после части заданий стал момент заполнения бланков с ответами. Там все должно быть строго по правилам: для каждой цифры, буквы и даже знака препинания - отдельная клетка. Опасность в том, даже изначально правильный вариант можно внести с ошибкой и по глупости потерять драгоценные баллы.

НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ ПОТЕРЯЛ ЗА 40 МИНУТ ДО ЭКЗАМЕНА

А вот одиннадцатиклассник Иван начал переживать еще за 40 минут до начала ЕГЭ. По его словам, последние нервные клетки юноша «потерял» в ожидании бланков с заданиями.

- Хотелось поскорее увидеть КИМы и приступить к первой части. Она, кстати, был достаточно простой, а вот с сочинением лично мне пришлось попотеть, - говорит парень. - Рассуждал о теме творчества в произведениях русских писателей. Не самый простой вариант, скажем так. Еле-еле что-то там дописал за 10 минут до окончания экзамена, а потом еще пришлось впопыхах переносить тестовую часть из черновика в бланк. И это, скажу я вам, был чистый адреналин.

Парень признается, что до сих пор переживает: нормально ли оформил ответы и обозначил проблему в сочинении. А вот шпаргалками никто воспользоваться не смог.

- Знаю, что приятели заранее подготовили бумажные подсказки и бережно спрятали их по карманам. Эдакий «золотой билетик». Правда, воспользоваться им не смогли - не рискнули взять с собой в аудиторию.

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Считайте и дышите

- Самое важное это уметь справится со своими эмоциями, чтобы волнение, тревога и стресс не повлияли на результат экзаменов, - рассказывает ростовский психолог Полина Шаповалова. - Порой бывает, что человек учится, готовится, но в самый ответственный момент из-за волнения может все забыть или сделать ошибку. Это происходит из-за того, что мы испытываем сильные эмоции, которые могут помешать сфокусировать внимание и сосредоточиться.

Чтобы снизить степень тревожности и настроиться на работу можно использовать различные практики. Например, дыхательная: короткий вдох - на счет 1–2, медленный выдох - на счет 3-4-5-6 и задержка дыхания - на счет 7-8. Итак, повторить пять раз.

Или же техника «5-4-3-3-1». Нужно найти в окружающем пространстве 5 вещей одинакового цвета, затем 4 предмета, которые вы можете потрогать, дотянуться рукой. После этого 3 вещи/предмета, которые вы можете услышать. Следующим шагом стоит обратить внимание на две вещи, которые вы чувствуете по запаху. И, наконец, одну вещь, которую вы можете попробовать.

Эти упражнения помогут школьникам справиться со своими эмоциями, а значит, и сдать экзамены лучше.

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