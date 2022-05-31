Черное море, Челябинск, Кисловодск: три тысячи донских студентов получили путевки на трудовой семестр

В Ростове прошел студенческий праздник, посвященный старту третьего трудового семестра. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону, в Зеленом театре на проспекте Театральном, прошел большой студенческий праздник, посвященный старту третьего трудового семестра.

Юноши и девушки, которые учатся в донских вузах, уже этим летом смогут применить теоретические знания на практике.

«ВЫ ВСЕ НУЖНЫ НАШЕЙ СТРАНЕ»

Со словами приветствия к ребятам обратилась председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Ирина Жукова.

Она выразила слова благодарности молодому поколению, а также сказала, что ей очень приятно осознавать, что именно студенческие трудовые отряды открывают те границы, которые уже закрыли или пытаются закрыть некоторые страны для Российской Федерации.

- Третий трудовой семестр – прекрасная возможность применить полученные знания на практике. Я желаю успешного трудового семестра и медикам, и строителям, и сервису. Вы все очень нужны нашей стране, потому что мы все вместе строим новую Россию, – сказала Ирина Жукова, обращаясь к студентам.

Также парламентарий отметила, что Ростовская область отправляет студенческие отряды как в другие регионы страны, так и за ее пределы.

Летом ребята будут работать в Турции и других странах, настроенных на позитивное развитие нашего мира.

- Это важно и для самих территорий. Ведь приезжают молодые и задорные ребята, которые помогают строить, реализовывать различные проекты. Но не менее значимо это и для самих юношей и девушек, которые получили возможность пройти практику, отработать теоретические навыки, - прокомментировала Ирина Жукова.

Депутат Заксобрания Ирина Жукова пообщалась с донской молодежью. Фото: пресс-служба ЗС РО

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ И СТРОЙКИ

Парламентарий вручила путевки на трудовой семестр областному педагогическому отряду «Юга» - самому многочисленному отряду донского края. Юноши и девушки отправятся на практику в детские лагеря Ростовской области и Черноморского побережья.

Также трудовые путевки получил отряду «Марио». Он отправится на Всероссийскую студенческую стройку «Север» Ямало-Ненецкого автономного округа.

Стройотряд «Атаман Платов» примет участие во Всероссийской студенческой стройке «Мирный атом» в Челябинской области.

Еще три студотряда будут заниматься пассажироперевозками на таких железнодорожных направлениях, как Москва, Санкт-Петербург, Воркута, Мурманск, Архангельск, Самара, Кисловодск.

Всего же в этом году в третий трудовой семестр из Ростовской области отправляются более трех тысяч человек.

ТУРИЗМ, АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ И ГОСКОРПОРАЦИЯ

Донская молодежь также будет трудиться на объекте государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» - международной студенческой стройке «Аккую» в Турции.

Кроме прочего, строительные отряды из Ростовской области третий год подряд проведут трудовой семестр на межрегиональной студенческой стройке «Уренгой 2022» в Ямало-Ненецком автономном округе, а также будут заниматься дорожными работами на донском участке трассы «М-4 Дон».

А еще вскоре стартует Всероссийский сельскохозяйственный проект «Агроном-сад» в Липецкой области. Также бойцы сельскохозяйственных отрядов отправятся в Камчатский край для работы на рыбоперерабатывающих предприятиях Дальнего Востока.

Самое молодое направление деятельности студотрядов – медицинское. Ребята будут оказывать услуги в сфере медобслуживания в детских оздоровительных лагерях Краснодарского края, а также работать в медицинских учреждениях на Всероссийском проекте «Альмедик» в республике Татарстан.

Студенческие отряды будут задействованы и в туристическом бизнесе.

- Перед нами стоит большая задача – развитие внутреннего туризма. У нас много прекрасных мест как в Российской Федерации, так и, в частности, в Ростовской области, - отметила Ирина Жукова.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ СТУДОТРЯДОВ

Студотряды Ростовской области прошли специальные курсы профессиональной подготовки. По поручению президента России правительством страны разработано и утверждено постановление, согласно которому члены российских студотрядов могут проходить обучение и повышать свои профессиональные навыки за счет средств федерального гранта.

- Движение студотрядов, показавшее свою эффективность, должно развиваться и в дальнейшем. Ростовская область стала одним из первых субъектов России, где принят региональный закон о поддержке деятельности студенческих отрядов. Этот нормативный документ предусматривает информационную, методическую, финансовую поддержку для студентов, которые принимают участие в летнем трудовом семестре в составе студотрядов, - прокомментировала парламентарий.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в донской столице прошло обсуждение федерального законопроекта о создании российского движения детей и молодежи «Большая перемена». В дискуссии приняли участие детско-молодежные объединения Дона, активная молодежь города и Ирина Жукова. Депутат рассказала на встрече с ребятами о личном опыте.

- Я – бывший пионер, воспитывалась в том числе и пионерской организацией, которая недавно отметила свое столетие. У меня самые лучшие воспоминания о своем детстве в части работы пионерской организации. Я не помню, чтобы моя жизнь была политизирована. Но зато отлично помню, что, когда я носила пионерский галстук, меня учили уважать старших, заботиться о младших, любить Родину. Меня учили быть патриотом своей страны, работать на благо своего города и области. Вот с этим в моей душе ассоциировалась пионерская организация, - сказала спикер.

Также Ирина Жукова заявила, что то, какой будет российское движение «Большая перемена», в первую очередь, должны решать сами ребята.

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