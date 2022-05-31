Есть рекорд: сразу пять двоен за один день приняли ростовские медики

Не "пятерка", а пять... двоен родились в донской столице за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ростовские медики за сутки приняли рекордное количество двоен — сразу пять. Необычный день, 30 мая, врачи запомнят надолго. В «КП — Ростов-на-Дону» узнали подробности необычной и радостной новости.

- Вчера был прекрасный и насыщенный день у врачей акушеров-гинекологов и реаниматологов перинатального центра. Было принято 27 пациенток, - рассказал доктор на видео, которое выложили медики в соцсети. - Пять двоен родились вчера, а теперь мы идем оперировать еще одну: будет два классных пацана или девчонки — сейчас узнаем.

Оказалось, что двойни в ПЦ не редкость — в месяц принимают по 20-25 таких родов, максимум — 28. Бывало, что и по две-три двойни за сутки появлялись на свет.

Но в этот раз молодые мамы, а скорее нетерпеливые малыши, внезапно решили выполнить четверть нормы медучреждения всего за сутки. Радует и то, что все роды прошли благополучно, так что мальчишкам и девчонкам дополнительная помощь врачей не понадобилась.

- Все двойни пошли к мамам — это доношенные детки или рожденные на пограничных сроках, - уточнили медики. - Все будут выписываться из родильного отделения, никого не перевели в реанимацию или патологию.

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