Россельхозбанк сохранил ставку 3% на сельскую ипотеку

Директор Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Лариса Туишева. Фото: предоставлено пресс-службой Россельхозбанка.

Возобновив в апреле 2022 года прием заявок на сельскую ипотеку, Россельхозбанк сохранил по этой программе льготную ставку в размере 3%. Об этом на круглом столе рассказала директор Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Лариса Туишева.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЕМ

- Кредит на приобретение или строительство дома в сельской местности под 3% могут получить россияне в возрасте от 21 до 65 лет. А при привлечении более молодого созаемщика счастливым обладателем домика в деревне может стать и 75-летний пенсионер.

Среди заемщиков банка много молодых семей, для которых это первое собственное жилье. И для них комфортная ставка - особенный плюс.

На эти цели с весны 2020 года Россельхозбанк выдал 123,1 миллиарда рублей. За это время более 63 тысяч семей уже стали сельскими жителями, - прокомментировала Лариса Туишева. - Сельская ипотека уже принесла пользу десяткам тысяч наших соотечественников, позволила приобрести просторную жилплощадь в экологически благоприятной местности.

ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ В ИПОТЕКУ

По словам директора филиала, условия сельской ипотеки были несколько скорректированы. Теперь целью использования ипотечного кредита может стать лишь индивидуальное жилищное строительство на селе или приобретение уже готового загородного дома с участком. То есть заемщик может купить недвижимость только в небольших городах и селах с населением не более 30 тысяч человек.

- Если дом приобретается у физлица, то объект недвижимости должен быть построен не позже, чем пять лет назад, - рассказывает собеседница. - А если дом покупается у юрлица, то этот срок постройки не должен превышать трех лет. По новым правилам приобретаемый дом может быть не газифицирован. Но покупатель должен зарегистрироваться в сельской местности в течение 180 дней после госрегистрации объекта недвижимости в собственность.

СТАВКА И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС

Банк сохранил ставку на сельскую ипотеку в размере 3% при первоначальном взносе от 10% от общей стоимости приобретаемого объекта. Минимальный размер ипотечного кредита теперь составит 100 тысяч рублей, а максимальный - 3 миллиона. При этом сумму кредита можно увеличить до 6 миллионов рублей, но в случае оформления заявок сразу от двух супругов. А вот в Ленинградской области, на Дальнем Востоке и в Ямало-Ненецком автономном округе максимальный размер кредита составит 5 миллионов рублей.

Выдаются денежные средства максимум на 25 лет. Сельскую ипотеку можно погасить и досрочно. Для этого клиент должен подать заявление в офисе банка или дистанционно через приложение. В качестве первоначального взноса, а также частичного или полного досрочного погашения подойдет материнский капитал.

ИПОТЕКА ДЕТСКАЯ И С ГОССПОДДЕРЖКОЙ

- Россельхозбанк также успешно реализует программу «Детская ипотека», - добавляет Лариса Туишева. - Семьи, в которых с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года родился ребенок, могут по ставке от 5 до 6% купить строящийся или уже готовый жилой объект. Покупатель в возрасте от 21 до 65 лет должен внести как минимум 15% от стоимости жилья. Кредит на сумму от 100 тысяч до 6 миллионов рублей выдается на срок до 3 до 30 лет. Ипотеку с господдержкой по ставке до 8,8% также может получить заемщик не младше 21 года и не старше 65 лет. Минимальный взнос составит 15%. При первоначальном взносе от 50% ставка кредита автоматически снизится до 8,2% (с учетом страхования жизни, здоровья и временной утраты трудоспособности).

Сейчас руководство Россельхозбанка ожидает высокий спрос на сельскую ипотеку. Для удобства клиентов даже был создан сервис Свое Село. Здесь можно не только найти дом, но и рассчитать стоимость строительных работ.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015