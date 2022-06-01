В Ростове строительная компания поздравила ребят из малоимущих семей с Днем защиты детей

Фото: пресс-служба «МСК»

В Ростове один из крупнейших застройщиков Юга – «МСК» - вручил детям из малоимущих семей подарки в честь Дня защиты детей. Поздравление проходило в рамках традиционной социальной акции. Ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получили в качестве презентов сладости и наборы для творчества. В мероприятии приняли участие администрации Ворошиловского и Кировского районов. Именно они и предоставили списки ребят для поздравлений.

- Забота о детях - одно из наших приоритетных направлений деятельности компании. Мы не только уделяем повышенное внимание игровым и спортивным площадкам в наших ЖК, но и также до мельчайших деталей продумываем системы доступа и видеонаблюдения для безопасности жильцов. Вместе с представителями районных администраций, которые напрямую взаимодействуют с теми, кто адресно нуждается в помощи, мы помогаем детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это и малообеспеченные семьи, в том числе многодетные и приемные, и дети, оставшиеся без попечения родителей, - рассказал официальный представитель застройщика «МСК» Алексей Понеделко.

Стоит отметить, что компания регулярно принимает участие в различных социальных инициативах. Строительная компания предоставляет специальную технику для проведения субботников, а также приобретает саженцы растений для озеленения городских улиц. Кроме того, сотрудники компании заботятся и об образовании первоклассников из малообеспеченных семей и предоставляют им школьные наборы.