В Ростове предприниматель Арутюн Сурмалян рассказал, что планирует построить на месте снесенных домов на Семашко, 30-32

Сквер по типу английского сада может появиться на Семашко в Ростове. ФОТО: предоставлено пресс-службой ГК "Сокол".

Построить сквер с фонтаном и здание музея советского разведчика Геворка Вартаняна на месте снесенных домов на Семашко, 30-32 в Ростове планирует предприниматель Арутюн Сурмалян. Один из утраченных домов может быть восстановлен в первоначальном виде. Об этом ростовский бизнесмен рассказал журналистам во вторник, 31 мая.

КАК ВЫБИРАЛИ МЕСТО ПОД МУЗЕЙ

По словам Сурмаляна, идея создания музея к 100-летию великого разведчика пришла ему во время знакомства с семьей Геворга Вартаняна. Изначально для этих целей хотели выбрать его родной дом, расположенный в районе Железнодорожной больницы. Но старое саманное строение было уже слишком ветхим и не подходило для длительного использования. Поэтому предприниматель обратился к городу с просьбой выделить ему участок в центре Ростова для возведения нового кирпичного строения.

Когда земля на Серафимовича, 70 была уже предоставлена, обнаружилось, что подпорки соседнего аварийного здания на Семашко частично находятся на этом участке, а сам дом готовится к сносу. Поэтому на месте сносимых зданий было предложено разбить сквер с фонтаном, а строение с музеем возвести в глубине квартала. Именно такой проект будущего здания и нарисовали дизайнеры.

Разместить музей разведчика Вартаняна планируется в новом трехэтажном строении. ФОТО: предоставлено пресс-службой ГК "Сокол".

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПОТРЕБУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ УЧАСТКА

К разработке музейного проекта были привлечены ветераны спецслужб и специалисты, "понимающие специфику музея".

— Мы вышли на компанию из Питера, которая делала интерактивную часть музея «Россия — моя история», — рассказал предприниматель. — А на третьем этаже мы планируем разместить Совет ветеранов органов госбезопасности, где у детей будет возможность пообщаться с ветеранами.

Теперь компания Сурмаляна планирует обратиться в правительство Ростовской области с просьбой изменить границы земельного участка, который был предоставлен под музей. Это позволит получить участок под домами на Семашко без торгов и реализовать уже готовый архитектурный проект в полном объеме.

ВОССОЗДАТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВИДЕ

После резонанса, вызванного возмущением ростовских общественников по поводу снова домов на Семашко, предприниматель заявил, что готов изменить ранее утвержденный проект. При этом Сурмалян выразил удивление, что на протяжении пяти лет эти аварийные здания никого не интересовали.

— Дома признали аварийными пять лет назад. Почему все молчали? — задается вопросом глава строительной фирмы. — Проект уже готов. Это красивое трехэтажное здание, которое мы уже должны были реализовать. Под этот масштабный проект нам был предоставлен земельный участок. Но появилось мнение общественников, которые попросили каким-то образом сохранить здание, которое аварийное и подлежит сносу, и в этом месте организовать музей Вартаняна. Я как инвестор дал свое согласие, что готов воссоздать это здание. Сейчас идут работы по переосмыслению проекта, скажем так.

Арутюн Сурмалян готов полностью воссоздать уже утраченное угловое строение на Семашко в первозданном виде. Но из-за этого сроки создания музея Геворка Вартаняна могут затянуться - к 100-летию разведчика строители могут не успеть. При этом новый музей не будет частным. Он будет построен застройщиком за свой счет, а потом безвозмездно передан на баланс города Ростова-на-Дону. Компания Сурмаляна выступит в качестве инвестора, "который увековечит память почетного гражданина донской столицы".

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