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Общество1 июня 2022 9:54

Что изменится в Ростове-на-Дону с 1 июня 2022: повышение пенсий, открытие пляжей и ограничение движения

Рассказываем, что изменится в Ростове-на-Дону с 1 июня 2022
Татьяна ТИХОНОВА
Какие новшества ждут дончан в первый месяц лета.

Какие новшества ждут дончан в первый месяц лета.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что изменится в Ростове-на-Дону с 1 июня 2022, узнали в «КП — Ростов-на-Дону». Вместе с летом стартует купальный сезон и работа пришкольных лагерей, ожидается повышение пенсий. Рассказываем подробнее об этих и других нововведениях, которые ждут ростовчан с 1 июня.

В Ростовской области на 10 % повысят страховую часть пенсии для неработающих пенсионеров. Такое постановление подписал 30 мая председатель правительства страны Михаил Мишустин. А фиксированная выплата, согласно тому же постановлению № 973 будет увеличена с 6401 рубля 10 копеек до 7041 рубля 21 копейки.

Сегодня начинается купальный сезон: в Ростовской области открываются 100 пляжей и 131 место отдыха, сообщили ранее в правительстве региона. В Ростове принимать людей готовы три городских пляжа — Центральный городской пляж на левом берегу, пляж «Дружба» и на Зеленом острове. Часы работы — с 9.00 до 20.00.

За лето в пришкольных лагерях отдохнут 52 тысячи детей. Фото: сайт правительства Ростовской области

За лето в пришкольных лагерях отдохнут 52 тысячи детей. Фото: сайт правительства Ростовской области

Также 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания. В первый день июня в регионе откроются 516 лагерей дневного пребывания, всего же летом будут работать 828 пришкольных лагерей для 52 тысяч ребят. Около 300 образовательных учреждений подтвердили готовность к проведению инклюзивных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и примут около тысячи ребят. Бесплатную путевку в лагерь могут получить дети из малоимущих семей.

До 30 июня родители смогут подать заявление на прием ребенка в первый класс, если живут на территории, закрепленной за школой, лицеем или гимназией. Если же хотят водить первоклашку в школу, за которой их участок не закреплен, их заявление примут с 6 июля по 5 сентября и только при наличии свободных мест. Заявки принимаются на сайте управления образования и лично в учебном заведении.

Что касается ограничения движения, то весь июнь и до 20 июля из-за строительства подземных коммуникаций автотранспорту нельзя будет проехать по улице Седова на участке от Журавлева до Университетского переулка.

На ряде улиц будет ограничено движение автомобилей.

На ряде улиц будет ограничено движение автомобилей.

Фото: Андрей КАРА

До 25 июня ограничено движение по Природной улице, где тоже ведут работу с коммуникациями под землей, — от проезда Змиевского до дома № 30. В эти же сроки проезд ограничат в Нахичевани - на участке улицы 2-й Левой, от дома 3а, до 2-й Пролетарской. А на Западном — по Циолковского — между домами №№ 79 и 87. До конца лета ограничение движения ожидается на улице Зорге от Стачки до Благодатной.

По данным департамента автодорог Ростова, навсегда будет закрыт проезд для личного автотранспорта по улице 20-я Линия в Нахичевани для увеличения средней скорости автобусов.

1 июня должны открыть после ремонта дороги на улице Мадояна движение на Рабочей площади и улице Малаховской, а также на перекрестке Павлодарской и Зоологической.

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