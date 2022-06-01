Что изменится в Ростове-на-Дону с 1 июня 2022: повышение пенсий, открытие пляжей и ограничение движения

Какие новшества ждут дончан в первый месяц лета. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что изменится в Ростове-на-Дону с 1 июня 2022, узнали в «КП — Ростов-на-Дону». Вместе с летом стартует купальный сезон и работа пришкольных лагерей, ожидается повышение пенсий. Рассказываем подробнее об этих и других нововведениях, которые ждут ростовчан с 1 июня.

В Ростовской области на 10 % повысят страховую часть пенсии для неработающих пенсионеров. Такое постановление подписал 30 мая председатель правительства страны Михаил Мишустин. А фиксированная выплата, согласно тому же постановлению № 973 будет увеличена с 6401 рубля 10 копеек до 7041 рубля 21 копейки.

Сегодня начинается купальный сезон: в Ростовской области открываются 100 пляжей и 131 место отдыха, сообщили ранее в правительстве региона. В Ростове принимать людей готовы три городских пляжа — Центральный городской пляж на левом берегу, пляж «Дружба» и на Зеленом острове. Часы работы — с 9.00 до 20.00.

За лето в пришкольных лагерях отдохнут 52 тысячи детей. Фото: сайт правительства Ростовской области

Также 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания. В первый день июня в регионе откроются 516 лагерей дневного пребывания, всего же летом будут работать 828 пришкольных лагерей для 52 тысяч ребят. Около 300 образовательных учреждений подтвердили готовность к проведению инклюзивных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и примут около тысячи ребят. Бесплатную путевку в лагерь могут получить дети из малоимущих семей.

До 30 июня родители смогут подать заявление на прием ребенка в первый класс, если живут на территории, закрепленной за школой, лицеем или гимназией. Если же хотят водить первоклашку в школу, за которой их участок не закреплен, их заявление примут с 6 июля по 5 сентября и только при наличии свободных мест. Заявки принимаются на сайте управления образования и лично в учебном заведении.

Что касается ограничения движения, то весь июнь и до 20 июля из-за строительства подземных коммуникаций автотранспорту нельзя будет проехать по улице Седова на участке от Журавлева до Университетского переулка.

На ряде улиц будет ограничено движение автомобилей. Фото: Андрей КАРА

До 25 июня ограничено движение по Природной улице, где тоже ведут работу с коммуникациями под землей, — от проезда Змиевского до дома № 30. В эти же сроки проезд ограничат в Нахичевани - на участке улицы 2-й Левой, от дома 3а, до 2-й Пролетарской. А на Западном — по Циолковского — между домами №№ 79 и 87. До конца лета ограничение движения ожидается на улице Зорге от Стачки до Благодатной.

По данным департамента автодорог Ростова, навсегда будет закрыт проезд для личного автотранспорта по улице 20-я Линия в Нахичевани для увеличения средней скорости автобусов.

1 июня должны открыть после ремонта дороги на улице Мадояна движение на Рабочей площади и улице Малаховской, а также на перекрестке Павлодарской и Зоологической.

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