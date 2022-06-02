Где в центре Ростова бесплатно поиграть в настольный теннис, футбол или волейбол: топ-5 мест

В парке Революции - целых 6 столов для настольного тенниса. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове, наконец, наступило календарное и настоящее лето. У школьников закончились занятия, а у взрослых впереди пора отпусков. Самое время – заняться спортом на свежем воздухе. Подобрали для вас лучшие спортивные площадки в центре города.

ПАРК РЕВОЛЮЦИИ

В ростовском парке Октябрьской Революции установлены сразу 6 столов для настольного тенниса. Чтобы поиграть здесь, нужно лишь принести с собой сетку и ракетки с шариками. Прийти можно со своей командой или найти себе пару для игры на месте. Примечательно, что иногда игра тут продолжается и в темное время суток – над каждым столом подвешены лампы, которые вечером включаются.

На площадке всегда можно найти себе компанию для игры. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Рядом есть небольшая площадка для игры в футбол, огороженная сеткой. Для тех, кто просто хочет размяться, есть несколько тренажеров и брусьев. Приятно и просто пробежаться вечером по парку.

ПАРК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

В Левобережный парк нужно отправляться, чтобы поиграть в пляжный или классический волейбол. Для классического волейбола, или как его еще называют - "резинка", можно взять в аренду площадку. А для пляжного волейбола на кортах установлены колышки, на которую нужно натягивать свою сетку – на месте ее, к сожалению, в аренду не взять. Также нужно приходить со своими волейбольными мячами. И не забудьте спортивный купальник.

Парк Левобережный собрал любителей пляжного волейбола. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Здесь же можно арендовать теннисный корт. В Левобережном есть и довольно длинная велодорожка. Проехаться по ней можно на своем велосипеде – проката поблизости пока нет. А у кого нет двухколесного друга, тот может покрутить педали на велотренажере. Рядом – целый уличный парк тренажеров для детей и взрослых.

ПЛОЩАДКИ НА ФИЛИМОНОВСКОЙ И ВАРФОЛОМЕЕВА

В границах проспекта Соколова и улицы Филимоновской среди домов «притаилась» новая спортплощадка. Она предусмотрена для игр в мяч – футбола, баскетбола и волейбола. Но ни ворот, ни колец, ни сетки здесь пока нет. Два стола для настольного тенниса установлены посреди общего игрового поля. Стоит учесть, после 19:00 попасть на эту площадку нельзя – на ворота вешают большой замок.

Время посещения спортплощадки на Филимоновской строго контролируется. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Похожая площадка есть и чуть выше Варфоломеева - по Соколова. Здесь старый советский железный стол для тенниса вынесен за границы новой футбольной площадки. Тут постоянно много местных мальчишек – на площадке есть и кольца, и ворота.

ПАРК ДГТУ

В парке Донского государственного технического университета можно поплавать в бассейне, побегать или покататься на роликах по асфальтированным парковым дорожкам. Здесь же расположено футбольное поле. Из-за хорошего качества футбольного покрытия его выбирают для проведения соревнований в рамках детского турнира «Кожаный мяч».

На площадке на Варфоломеева можно поиграть в футбол и баскетбол. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Фишкой этого парка является наличие здесь площадки с горками для скейтеров. Ее стенки разрисовали известные ростовские уличные художники из команды Couple of Creators.

ГРЕБНОЙ КАНАЛ

Кажется, в последнее время Гребной канал «Дон» стал эпицентром экстремальной спортивной жизни Ростова. Здесь проводятся соревнования по скандинавской ходьбе – этому способствуют качественные асфальтированные дорожки. Недавно тут открыли самую большую в городе bmx-трассу, площадку для скейтбординга и самокатов.

Экстремалы Ростова уже облюбовали новые горки на Гребном канале. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Инструкторы следят за безопасностью на объекте и при необходимости могут вызвать скорую помощь. Власти Ростова обещают в скором времени поставить здесь сцену и трибуны, что позволит проводить спортивные соревнования и приглашать болельщиков. Ну, и соревнования по гребле никуда не делись – но это уже совсем на любителя.

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