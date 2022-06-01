2 года, 2 месяца и 2 дня: вспоминаем, как началась и закончилась пандемия коронавируса в Ростовской области

Теперь маска - не обязательный пропуск в больницу, МФЦ или на кассу магазина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дождались! Случилось, то чего так ждали тысячи жителей Ростовской области. А именно - отмена ковидных ограничений на Дону. 2 года, 2 месяца и 2 дня дончане жили «под ковидом».

Документ о признании утратившим силу постановления Правительства Ростовской области № 272, которое регулировало в регионе действие санитарных ограничений из-за коронавирусной инфекции, подписал губернатор Василий Голубев. Рассказываем, что изменится для жителей Ростовской области.

- Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства, - написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» губернатор Василий Голубев.

Не будем перечислять каждую веху в истории ковидного постановления, их было очень много. Назовем лишь несколько, чтобы напомнить, как это было.

Антиковидные ограничения действовали в регионе ровно 2 года 2 месяца и 2 дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2020

Знаменитый документ был принят региональным правительством в начале распространения пандемии коронавируса в стране, 30 марта 2020 года. В течение двух с лишним лет он определял меры по борьбе с коронавирусом и ограничения, которые налагались на жителей региона. В зависимости от эпидемиологической ситуации — ухудшений и улучшений - в документ часто вносились изменения.

Многие работники были переведены на удаленку, причем люди старше 65 и с хроническими заболеваниями — в обязательном порядке за исключением нескольких профессий. Сотрудники предприятий, которым нужно было выходить на работу, передвигались по городу только со специальными пропусками. Школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Даже в ЗАГС на роспись пускали не более восьми человек. Временно были закрыты для посещения заведения общепита и досуга, магазины с непродовольственными товарами. Героями того времени стали доставщики продуктов и готовой еды, которые до сих пор мелькают яркими куртками по городу — к хорошему привыкаешь быстро.

Пенсионеров и людей с некоторыми хроническими заболеваниями отправили на самоизоляцию на два года. Фото: Ольга МАРТЫНОВА

В мае жителям региона запомнилась вспышка ковида в Сальском психоневрологическом интернате, где было почти полтысячи заболевших.

Летом власти дали некоторые послабления: на полную мощность заработали гостиницы, открылись организации, осуществляющие уход за детьми, людей допустили на пляжи и в бассейны, в регионе разрешили предоставлять косметические процедуры

2021

После начала вакцинации от коронавируса в начале 2021 года была введена система QR-кодов, которые на полгода выдавались переболевшим ковидом и тем, кто получил прививку. В сети пышным цветом расцвела подпольная торговля такими кодами, сотрудники правоохранительных органов выявили ряд нарушителей среди медиков, которые оформляли справки без прививки.

Социальную дистанцию в полтора метра соблюдать теперь тоже не обязательно, но желательно. Фото: Артем КИЛЬКИН

В конце мая 2021 года были усилены антиковидные ограничения: приостановили культурные мероприятия массового характера, и ростовчане сложили купленные билеты на полку. Были отменены соревнования с участием зрителей. Торговые центры закрывали все точки, которые делали их «развлекательными» - «островки» для детей и прочие активности.

При этом в еще в августе уставшие от ковидных ограничений дончане активно подписывали петицию против них, а также против вакцинации от COVID-19.

В сентябре 2021 года систему QR-кодов ввели в учреждениях соцсобслуживания Ростовской области. Речь шла о пропуске в центры помощи детям, интернаты, дома престарелых и другие стационарные организации.

В октябре в условиях увеличения количества заболевших приостановили плановый прием и диспансеризацию в медучреждениях, личное посещение детьми кружков и секций. Временно запретили работу танцплощадок. Предприятия увели на удаленку не менее 30% сотрудников.

В 2020 году всю весну школьники учились на "дистанционке". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2022

В начале этого года медики еще боролись с отголосками повышения заболеваемости в конце 2021-го, были ограничения в оказании плановой медицинской помощи, но со временем ситуация нормализовалась.

В марте 2022 года в регионе отменили QR-коды и социальную дистанцию, сняли ограничение на заполняемость залов — и спортивных, и концертных. Органы власти возобновили личный прием. В больницах снова начался плановый прием пациентов.

30 мая донским кафе вновь разрешили работать ночью — до шести утра, снят запрет на проведение зрелищных мероприятий по ночам.

В регионе снова можно проводить мероприятия по ночам. Фото: Андрей АБРАМОВ

С 1 ИЮНЯ

С первого дня лета никто не посмотрит, привиты вы от ковида или нет. Однако медики продолжают рекомендовать вакцинацию как эффективный метод борьбы с распространением болезни. Коечный фонд нековидных отделений работает на полную мощность, доступна плановая медицинская помощь. Чиновники снова принимают людей лично, но практика дистанционного взаимодействия зарекомендовала себя и будет продолжена. Разрешено заполнять на 100% стадионы, спортзалы, концертные площадки. Кафе, бары и рестораны могут работать хоть до шести утра. Массовые мероприятия разрешены. Только вот общегородского выпускного в Ростове не будет, судя по заявлениям властей.

Итак, 1 июня 2022 года мы прощаемся с ковидными ограничениями. Не загадываем, но надеемся, навсегда.

Снимаем маски с чистой совестью! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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