Спорт для всех: в Ростове для детей с ограниченными возможностями здоровья устроили яркий праздник

«Веселые старты» объединили детей с ментальными нарушениями. Фото: пресс-служба ЗС РО

Сегодня, 1 июня, вся страна отмечает День защиты детей. В донской столице в честь праздника на стадионе «Динамо» прошли «Веселые старты». Самыми главными гостями и участниками мероприятия стали ребята с ограниченными возможностями здоровья. На стадион они пришли со своими мамами и папами. Кстати, перед началом праздника дети с удовольствием пообщались с аниматорами. Так, знаменитый пират Джек Воробей и не менее известный и любимый детьми Питер Пэн вызвали у детворы море улыбок. А возможность нанести на лицо аквагрим – бурю восторга.

БУРЯ ЭМОЦИЙ

Спортивное состязание подарило мальчишкам и девчонкам массу положительных эмоций. С Днем защиты детей ребят поздравили Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, депутат Госдумы РФ от донского края Екатерина Стенякина, представители горадминистрации и общественники.

Отметим, что при поддержке депутатов Заксобрания праздник для ребят с ОВЗ организовала некоммерческая организация «Спорт для всех».

- Сегодня первый день, когда точно не нужно идти в школу, не нужно учиться. Можно все свое время посвятить интересующим вас делам: спорту, чтению, различным развлечениям, общению с друзьями. И это прекрасное время продлится целых три месяца. И частью большого летнего периода для вас станет спорт. Это замечательно! Спорт для каждого из нас является основой жизни, - обратился к ребятам Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Также парламентарий заявил, что хочет поблагодарить прежде всего родителей особенных детей.

- Дорогие мамы, папы, то событие, в котором мы с вами сегодня участвуем, это - ваш праздник. Спасибо вам за ваши усилия, - сказал Александр Ищенко.

Спикер Заксобрания выразил огромную благодарность и тренерскому составу, который помог организовать не только сегодняшний праздник, но и в целом на регулярной основе проводит с детьми с ОВЗ занятия в разных секциях.

- Это очень большой труд, который требует и выдержки, и умения, но, самое главное, любви к детям и к спорту, - подчеркнул парламентарий.

«ХОРОШИЕ ДЕЛА ПОЛУЧАЮТСЯ, КОГДА МЫ ВМЕСТЕ»

Отдельные слова благодарности выразил Председатель ЗС и организаторам красочного праздника – некоммерческой организации «Спорт для всех», а также спортивному комплексу «Динамо», который, по сути, представляет не только свою площадку, но и возможность инициировать и проводить различные мероприятия.

- Друзья, хорошие дела получаются, когда мы вместе. И этот проект, и сегодняшнее событие происходят потому, что прилагаются усилия со стороны самых разных организаций. Со стороны власти же этому проекту будет оказана всяческая поддержка, - сказал Александр Ищенко.

Также он выразил надежду, что программа «Спорт для всех» будет с каждым годом все больше развиваться, вовлекая новых участников.

- А вам, ребята, желаю сегодня отличного настроения и прекрасных результатов. С праздников вас, - добавил Александр Валентинович.

К поздравлениям присоединилась и депутат Государственной Думы Российской Федерации Екатерина Стенякина.

- Дорогие друзья, милые дети, вы смогли объединить здесь, вокруг себя, большое количество взрослых, которые, в свою очередь, стараются для вас. Я рада, что после встречи в декабре нас стало больше, - и юных спортсменов, и тех взрослых, которые стараются сделать так, чтобы спорт в вашей жизни был всегда, - обратилась к юным ростовчанам Екатерина Стенякина.

Также депутат Госдумы пообещала, что скоро секций адаптивного спорта станет больше.

- И мы будем делать все, что от нас зависит, - заверила Екатерина Стенякина собравшихся.