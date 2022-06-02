В Ростовской области мужчина пытался продать опасную краснокнижную змею через сервис объявлений

Так выглядит каспийский полоз. Фото: управление Росприроднадзора по Ростовской области.

После сделки в дело вступили инспекторы Росприроднадзора и ученые. Исследователи Южного научного центра РАН подтвердили, что перед ними редкое и уязвимое животное, представитель исчезающего вида.

— Сотрудники научного центра подтвердили, что особь является каспийским полозом, занесённым в Красную книгу. За последние полвека численность этого вида в Ростовской области сократилась фактически в десять раз. Редкий, уязвимый вид змеи, обитающий в отдельных районах Ростовской области, — рассказали в Росприроднадзоре.

Змею выпустили на волю. Фото: управление Росприроднадзора по Ростовской области.

Кроме того, оказалось, что змея хоть и не ядовитая, но весьма агрессивная. Если полозы чувствуют угрозу, то сразу же нападают и могут гнаться за обидчиком длительное время и кусать его. При этом передвигаются они быстро и могут совершать прыжки длиной до метра.

Найденного и чудом вызволенного из неволи полоза выпустили. Теперь он будет жить там, где всегда обитал раньше — в районе поселка Донской.

Тем временем в Росприроднадзоре предупредили, что узнать полозов с бойцовским характером можно по сероватому, коричневато-желтому или оливковому тону. Брюшко у него как правило желтое или палевое, зрачок круглый. Некоторые особи могут достигать 2-2,5 метра в длину. При встрече с такой змеей не стоит паниковать — она никогда не нападает первой. Необходимо вести себя осторожно, не трогать полоза и не выводить на агрессию.

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