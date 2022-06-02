«У нас есть все, мы не плодим нищету»: жительница Ростовской области стала многодетной, мечтая о дочери

Галина Ракитина в окружении дочерей, сыновей и будущих невесток. Фото: предоставлено героиней публикации

Галине Ракитиной, 46-летней учительнице из поселка Савоськин Зимовниковского района Ростовской области, скучать некогда. Впрочем, как и отдыхать. Женщина признается, что иногда засыпает, прямо сидя у телевизора. Что такое бессонница, преподаватель рисования в местной школе не знает вовсе. Оно и понятно: на ее хрупких плечах – ответственность за пятерых детей, работа и большое хозяйство.

«ВЫМЕЧТАЛА» ДОЧЕРЕЙ

Галина, мама троих сыновей и двух дочек, говорит, что после рождения двоих старших мальчиков они с мужем очень захотели дочурку.

- Я прямо мечтала о девчуле-принцессе, - рассказала она корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Но и третий ребенок оказался мальчиком.

Сыновья - опора для матери. Фото: представлено героиней публикации

- Сыновья – моя гордость, моя сила и опора, - продолжает собеседница. – Но девочку с мужем, уже став многодетными родителями, мы все еще хотели. И я «вымечтала» дочь. Виолетта стала четвертым ребенком в нашей семье. А потом родилась хоть и не запланированная, но не менее любимая Вероника.

Галина с мужем сделали для младших детей красивую горку и песочницу. Фото: представлено героиней публикации

Так в семье стало семь человек. Галина с мужем трудились, не покладая рук, чтобы дать детям все самое лучшее. Построили на большом участке просторный дом, в котором места достаточно всем. Завели хозяйство: поросят, курочек, овец, коров. Купили две машины – внедорожник и легковой автомобиль.

Детвора занималась спортом, рисовала, а в школе у всех ребят всегда были лишь четверки и пятерки. Семья стала примером того, что быть многодетными не значит быть нуждающимися.

- Иногда знакомые, как бы из лучших побуждений, говорили мне: «И так жизнь тяжелая, зачем еще нищету плодить?» - поделилась Галина. - Так вот, мои дети ни в чем не нуждаются! И наша семья ни у кого ничего никогда не просила. У нас есть все. Мы не плодим нищету. Мне иногда кажется, что я богаче многих. Ведь мои дети – эта самая большая ценность, самая сильная опора и самая мощная поддержка для меня.

МАЛЬЧИКИ ВМИГ СТАЛИ МУЖЧИНАМИ

Но беда не обошла стороной и эту счастливую дружную семью. Чуть больше года назад женщина стала вдовой. Из-за болезни скоропостижно скончался муж, с которым Галина прожила душа в душу 25 лет.

- Для меня это было огромное черное горе. Я не знала, как дальше жить. Началась депрессия, из которой меня вытащили мои дети. Сыновья буквально заставили меня научиться водить машину. Я погрузилась в правила дорожного движения, зубрила билеты для экзаменов по ПДД и так потихоньку выкарабкалась из эмоциональной ямы, - продолжает Галина Ракитина.

Смерть главы семьи подкосила морально и детей, но мальчишки, понимая, что мать осталась одна, быстро взяли себя в руки. Ребята в считанные недели научились делать то, что раньше брал на себя отец.

- Если надо, и барашка зарежут, и забор починят. А недавно такую беседку красивую построили во дворе. Стройматериалы покупали еще с мужем. Когда его не стало, решила нанять рабочих. А мальчики мне говорят: «Мам, у тебя что, 25 тысяч лишние? Сами сделаем, - вспоминает женщина.

Ребята раньше никогда не держали в руках сварочного аппарата и ничего не строили, но беседка вышла идеальной. Так, говорит Галина, она поняла, что ее мальчики стали мужчинами.

А этот навес своими руками собрали мальчишки. Фото: представлено героиней публикации

НАГРАДЫ ОТ БОГА

Помогает Галине и Виолетта. Девочка отлично готовит, если надо, и посуду помоет, и в доме уберет, и за девятилетней сестренкой приглядит.

Кстати, в конце мая президент Владимир Путин наградил многодетную маму медалью ордена "Родительская слава". Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Всего же у Ракитиных около 240 семейных наград. Это и детские дипломы за успехи в творчестве, спорте, учебе, и грамоты, которые вручали супругам как многодетным родителям.

Но самая большая награда для Галины - это, конечно, дети.

- Говорят, если Бог хочет защитить женщину, он дает ей сына. Если наградить – дочь. Получается, что Господь меня защитил трижды, а наградил – дважды, - счастливо улыбается многодетная мама.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самая многодетная мать России Татьяна Сорокина за свою жизнь воспитала 80 детей

В этом году 66-летняя женщина приютила в своем доме еще пятерых (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове-на-Дону многодетная мама переболела раком и стала популярным позитив-блогером

На своих страницах в соцсетях женщина с помощью юмора поддерживает людей с онкологией (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Говорили, что мы берем детей ради денег!»: в Ростовской области многодетные родители хотят взять на воспитание 10 сирот из Донбасса

Как слесарь стал священником и отцом 18 детей, уехал в село и хочет взять на воспитание сирот из Донбасса (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одну из самых многодетных приемных семей Донбасса приютили в Ростовской области

Для того, чтобы разместить беженцев, пришлось выделить почти половину этажа нового детского сада (подробнее)