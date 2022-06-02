11 миллиардов рублей направят в этом году на решение проблем в социальной сфере, озвученных жителями Ростовской области

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко рассказал о реализации "Народной программы". Фото: пресс-служба ЗС РО

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко в четверг, 2 июня, провел брифинг, посвященный реализации «Народной программы» в 2022 году.

«230 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ВЫДВИНУЛИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»

Спикер Заксобрания напомнил, что «Единая Россия» в 2021 году вышла на выборы в Государственную Думу с «Народной программой», которая вырабатывалась вместе с избирателями.

В Ростовской области тогда 230 тысяч человек выдвинули свои предложения. В основном, они касались строительства и ремонта значимых для людей социальных объектов.

- Эти предложения были обобщены и получили дальнейшее развитие со стороны депутатской команды «Единой России». Депутаты добились федерального финансирования на достаточно широкий перечень объектов в Ростовской области. Сегодня наши избиратели задают вопрос о том, как реализуется «Народная программа». У людей есть опасения, тревоги в связи тем, что на страну оказывается санкционное давление, обстановка в экономике структурно видоизменяется, - начал свое выступление Александр Валентинович.

Поэтому цель встречи, пояснил парламентарий, подробно рассказать гражданам, как реализуется «Народная программа».

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС И ПРИОРИТЕТЫ

Так, на само воплощение «Народной программы» в областном бюджете предусмотрено с учетом федерального финансирования 6,7 млрд рублей. Еще 4,2 млрд рублей – это средства, которые будут направлены на реализацию наказов избирателей, собранных в ходе избирательной кампании в Законодательное Собрание Ростовской области в 2018 году.

Александр Ищенко пояснил, что среди обозначенных приоритетных направлений – капитальный ремонт 16 школ в 11 муниципалитетах.

В частности, среди прочего, речь идет о пяти школах в Ростове (№№104, 49, 70, 10, Гимназия №45), о гимназии №7 в Батайске, о школе в Зверево (№5), о школе в Таганроге (№16), в Белой Калитве (№3) и в поселке Чертково (№2). Также будут отремонтированы учебные учреждения и в других муниципальных образованиях. На эти цели пойдет полтора миллиарда рублей. Также обновят парк школьных автобусов. Ростовская область уже предоставила заявку на 123 новых машины.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА И СФЕРА ИСКУССТВА

Создание комфортной среды для граждан – также в фокусе внимания. В этом году планируется преобразовать 54 общественные территории, в том числе 19 парков и аллей, 5 скверов и 3 набережные, 27 общественных пространств. На это выделяется почти два миллиарда рублей.

Особый приоритет «Единой России» сосредоточен на возрождении очагов культуры в малых городах и населенных пунктах. В этом году будут капитально отремонтированы 9 муниципальных Домов культуры в 6-ти районах Ростовской области (Верхнедонском - 2, Чертковском - 2, Шолоховском - 2, Семикаракорском, Советском, Усть-Донецком). На это выделяется почти 60 млн. руб.

А на покупку оборудования и приобретение музыкальных инструментов для 20 детских школ искусств предусмотрено 111 млн. руб. И более 5 млн. руб. выделяет на оснащение трех музеев области.

Также по инициативе «Единой России» в 38 районах Дона запланирован ремонт и модернизация 126 отделений почтовой связи.

- Ведь в небольших поселениях почта – это значимый, объединяющий центр притяжения людей, - отметил Александр Ищенко.

Для развития детского спорта закупается оборудование для установки трех «умных» спортивных площадок в Ростове-на-Дону.

В целях реализации программы по социальной газификации планируется подвести газ более чем к 17 тысячам домовладений.

Парламентарий также подчеркнул, что каждый социальный объект – в фокусе внимания «депутатского треугольника» партии.

- Сегодня депутатский корпус «Единой России» - это 11 депутатов Государственной Думы, 46 депутатов областного парламента, 3 750 муниципальных депутатов, - сказал спикер Заксобрания.

При этом Александр Ищенко не стал скрывать, что, безусловно, ситуация в стране и в мире накладывает свой отпечаток на процесс реализации наших планов

- Но в целом процесс реализации «Народной программы» идет очень интенсивно, и мы уверены в том, что основные параметры, заложенные в ней жителями Ростовской области, будут выполнены, – подытожил он.

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