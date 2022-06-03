Погода в Ростове-на-Дону в выходные 4 — 5 июня: какими будут суббота и воскресенье

Несмотря на начало июня, на улице жарко, как в августе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 4 — 5 июня будет будет жаркой. Столбики термометров и в донской столице, и в области неумолимо поползут вверх и покажут температуру не ниже июльской и августовской. Но есть и те территории, которым "повезет" с дождем и грозой, порадовали синоптики. Публикуем прогноз ростовского гидрометцентра.

В субботу и воскресенье в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до +18 — 20 градусов, а днем — от +34 до +36 градусов.

По Ростовской области синоптики также прогнозируют переменную облачность. В субботу, 4 июня, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду с порывами до 12 — 14, а при грозе — до 15 — 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха ожидается на уровне от +16 до +21 градуса, по северу и востоку области будет прохладнее, до +12. Днем средняя температура по региону составит +26 — 31 градус. В южных и восточных районах прогнозируется температура до +38 градусов.

Воскресенье, 5 июня, пройдет без существенных осадков, только вечером в отдельных районах возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер будет восточной четверти 6-11 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду, а при грозе до 15-18. Ночная температура воздуха будет составлять от +17 до +22. В северных и восточных районах — до +12. Днем столбики термометров покажут от +27 до +32 градусов, а по югу и востоку снова будет жарче — до +38.

Солнце не пощадит тех, кто еще не взялся за солнцезащитные крема и не надел головные уборы: УФ-индекс будет высоким — 7. Рекомендуем в самые жаркие часы по возможности оставаться дома. Если выйти все-таки нужно, держитесь теневой стороны улиц и не забудьте взять с собой воду.

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