Когда откроется аэропорт Ростова-на-Дону: собрали всю информацию

Росавиация продлила запрет на полеты до 12 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области аэропорт Платов приостановил работу 24 февраля. Воздушное пространство закрыли в связи с проведением спецоперации на Украине и Донбассе.

Кроме Платова закрыты еще десять аэропортов, в том числе находящиеся на юге России: в Анапе, Краснодаре и Геленджике. Сейчас пассажирам предлагают совершать перелеты через Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Такое путешествие будет утомительнее, дороже и длительнее. В сезон отпусков вопрос, когда откроется аэропорт Ростова-на-Дону.

4 июня Росавиация продлила запрет на полеты в Ростов до 3:45 12 июня. Мы изучили продажи билетов в ростовский аэропорт.

Так, «Уральские авиалинии» закрыли продажи до конца года. У «Аэрофлота» пока открыты продажи билетов из столицы в Ростов с 6 июля, однако дата может измениться. В «Smartavia» нельзя забронировать билет на рейсы раньше июля.

Напомним, на вопрос ответили и представители ростовского перевозчика. В компании пояснили, что не знаю, когда будут разрешены перелеты. Аэропорт готов их возобновить через две недели после открытия Платова.

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