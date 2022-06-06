В Калмыкии предприниматель заплатил взятку в полмиллиона, чтобы тоннами продавать непроверенную говядину

По ложным ветсвидетельствам прошли 117 партий КРС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калмыкии перед судом предстанет предприниматель, которого обвиняют в даче взятки сотруднику ветеринарной станции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Республике Калмыкия.

117 ПАРТИЙ БЕЗ ПРОВЕРКИ

Отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Элисты, который обвиняется в даче взятки должностному лицу лично в крупном размере по пункту «б» части 4 статьи 291 Уголовного кодекса.

- По версии следствия, в течение 13 месяцев, с 1 января 2021 года по 31 января 2022 обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем - заготовителем мяса, передал заместителю начальника Черноземельской районной станции по борьбе с болезнями животных взятку - более 500 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе.

В обмен все это время он получал ветеринарные свидетельства с заведомо ложными сведениями о якобы произведенной отгрузке с территории района на убойные цеха подозреваемого коров, прошедших лабораторные исследования, с территории благополучной по заразным болезням животных. За 13 месяцев заготовитель получил свидетельства на 117 партий коров.

В отношении сотрудника ветстанции продолжается расследование. Фото: пресс-служба СУ СК по Республике Калмыкия

ДОПРОСИЛИ БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК

- Следователи допросили более 50 свидетелей, в том числе — фермеров, на чьи имена выписывались фиктивные ветеринарные свидетельства. Также был проведет анализ детализаций телефонных переговоров обвиняемого и должностного лица, которому предназначалась взятка, проверены выписки по банковским счетам обоих, - перечисляют в следкоме. - Все это позволило в самые короткие сроки выяснить детали дела и завершить расследование.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, и уголовное дело уже направили в суд. А в отношении заместителя начальника Черноземельской районной станции по борьбе с болезнями животных расследуется уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 за получение взятки в крупном размере и по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса за получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия в особо крупном размере.

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