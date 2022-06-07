В Калмыкии будут судить инспектора колонии, который пытался скрыть факт избиения заключенного

Из-за ложного свидетельства было отказано в возбуждении уголовного дела. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Калмыкии под суд пойдет сотрудник исправительного учреждения, его обвиняют в превышении должностных полномочий. События, описанные в уголовном деле, которое возбудили в отношении старшего инспектора отдела безопасности, развернулись в колонии-поселении № 3 в Яшкульском районе. Подробности сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону.

А БЫЛИ ЛИ ПОБОИ?

- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса России за превышение должностных полномочий, - уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, 21 сентября прошлого годаобвиняемый заставил одного своего подчиненного, младшего инспектора группы надзора отдела безопасности, выгораживать другого - дежурного помощника начальника колонии.

Как оказалось, в то время правоохранители проверяли информацию о побоях одного из заключенных.

- Согласно полученным данным, над осужденным издевался дежурный помощник, - рассказали в ведомстве подробности. - В связи с проверкой следователи допросили младшего инспектора. Тот начал отрицать причастность коллеги. Написал и подписал показания. В итоге в возбуждении уголовного дела было отказано.

ОПАСАЛСЯ ЗА ДОЛЖНОСТЬ

Но как выяснилось позже, все это, по версии следствия, младший инспектор сделал по требованию вышестоящего руководства и опасаясь за свою должность.

Когда же обман вскрылся, наказание понес не только дежурный, но и покрывавшие его коллеги. Следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело в передали в суд.

Напомним, ранее стало известно, что в Калмыкии будут судить инспектора ГИБДД, обвиняемого в мелком взяточничестве. Следствие собрало доказательства о двух эпизодах, где сотрудник полиции брал взятки на сумму 6 тысяч рублей.

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