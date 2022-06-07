Лаборатория РИНХа расследует киберпреступление и поможет в учебе

Фото: предоставлено пресс-службой вуза.

В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) открыли Междисциплинарную лабораторию финансовой разведки и компьютерной криминалистики. Теперь на ее базе преподаватели разработают новые учебные планы и программы учебных дисциплин. А талантливые студенты будут привлекаться к исследовательской деятельности.

ПРОКАЧАТЬ НАВЫКИ И СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМИ

- После посещения на площадке «Сириуса» Международной олимпиады по финансовой безопасности мы поставили себе задачу - создать инновационное пространство для работы студентов в перспективном направлении на стыке экономики и информационной безопасности, - рассказала ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко. - Результатом стало создание Междисциплинарной лаборатории финансовой разведки и компьютерной криминалистики.

Так, активное участие студентов в работе междисциплинарной лаборатории поможет им не только развить профессиональные навыки, но и решать порой невыполнимые задачи в сфере финансов и IT-технологий. Также для ребят будет шанс войти в научное и профессиональное сообщество российского и международного уровня.

- В современном мире традиционные методы обеспечения безопасности, проведения расследований, анализа информации должны эффективно сочетаться с цифровыми технологиями, а сама цифровая среда - быть предметом риск-ориентированного контроля, не препятствующего ее развитию, - отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба. - Междисциплинарная лаборатория - это еще одна инновационная площадка для решения научно-образовательных задач, а также взаимодействия вуза с его ключевыми партнерами в регионе и России.

Фото: предоставлено пресс-службой вуза.

ПОЗВОЛИТ ОБОГАТИТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Лаборатория должна будет решить три основные задачи: экспертную, информационно-аналитическую и организационную поддержку проектов стратегических партнеров РГЭУ. А еще она должна будет привлечь для работы студентов, аспирантов и начинающих исследователей. Более того, теперь в лаборатории можно будет заниматься расследованием возможных киберпреступлений или преступлений в виртуальной реальности.

- Обогащение образовательного процесса будет проходить за счет внедрения результатов научных исследований и решения практикоориентированных задач, осуществленных на базе лаборатории, применения технологий цифрового проектирования и моделирования, подготовки новых учебных курсов, - объяснила задачи профессор кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков Юлия Евлахова.

ИСПЫТАЛИ НА ДЕЛЕ

По словам декана факультета компьютерных технологий и информационной безопасности Евгения Тищенко, помогать решать поставленные задачи будет установленное в лаборатории программное обеспечение.

- Решению этих задач будет способствовать установленное в лаборатории современное программное обеспечение и интерактивное оборудование, а также возможности подключения из лаборатории к информационным ресурсам в рамках Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, а также к другим информационным ресурсам, - объяснил Евгений Тищенко.

Во время открытия лаборатории студенты решили кейсы по финансовым расследованиям платформы «Графус», которая основана на технологии искусственного интеллекта. А также продемонстрировали программные методы расследования компьютерных преступлений.