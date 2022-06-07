«Ростовскую область заслуженно называют кремниевой долиной»: на Дону начал работать форум, посвященный цифровому праву

В Ростове начал работу VIII Донской юридический форум, посвященный цифровому праву. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице, в Ростовском государственном экономическом университете, стартовал VIII Донской юридический форум «Цифровое право. Цифровой этикет». Открыла мероприятие первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Законодательного собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова.

ДРАЙВЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Она подчеркнула, что форум всегда собирает на своих площадках ведущих юристов, ученых и практиков, представителей публичных органов власти и активной общественности региона и студенческое сообщество.

- Тематика наших форумов формируется с учетом приоритетов государственной политики, актуальных трендов законодательства и правоприменительной практики. Сегодняшний форум мы посвящаем цифровизации, вопросам правовой поддержки отрасли информационных технологий, обеспечения информационной безопасности в новых условиях, – обратилась к присутствующим Ирина Рукавишникова.

Она подчеркнула, что сегодня роль IТ-сферы в развитии государства и общества чрезвычайно высока. Ускорение цифровизации экономики – один из ключевых факторов ее дальнейшего роста.

- Без преувеличения IT-специалисты и отрасль информационных технологий являются драйверами экономического развития страны, - сказала сенатор.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД

На форуме также выступил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Парламентарий заявил, что цифровое законодательство – это один из главных трендов развития законотворческой сферы в целом.

- Эта отрасль жизни очень быстро видоизменяется, и новые технологические возможности требуют иного правового регулирования, - подчеркнул спикер донского Заксобрания.

Александр Ищенко также отметил, что юридический форум является одной из площадок, на которой вырабатываются предложения, которые со временем ложатся в основу различных законодательных инициатив.

- И это происходит, прежде всего, благодаря тому, что на площадках форума выступают самые разные специалисты и эксперты. Они высказывают свои мнения и предложения, которые в конечном итоге становятся базой для принятия государственных решений. Некоторые из них я озвучу. К примеру, несколько лет назад мы активно обсуждали возможность юридической поддержки наших педагогов с точки зрения сокращения бюрократической нагрузки. И такое решение было принято на федеральном уровне. Нам удалось добиться принятия специального федерального закона. Теперь наши учителя могут больше своего времени тратить на свою главную задачу – воспитание наших детей. А совсем недавно, 19 мая, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу донского парламента о подготовке специалистов не только с высшим, но и со средним профессиональным образованием, навыки и умения которых в настоящее время крайне востребованы в IT-сфере,- сказал Александр Ищенко.

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ЛЮДЕЙ И УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЗАКОНЫ

При этом, идя в ногу со временем, необходимо совершенствовать и законодательное регулирование, касающееся цифровой сферы.

- С одной стороны, нам необходимо создать современную актуальную законодательную базу для развития отечественного IT-сектора. А с другой – защитить права людей, права участников экономических отношений и ликвидировать лазейки для мошеннических действий в интернет-среде. Этой темой плотно занимаются в Совете Федерации, в Государственной Думе. Только за последний год на федеральном уровне было принято несколько существенных законодательных изменений в этой сфере. А на областном уровне снижены налоги для разработчиков компьютерного программного обеспечения и для тех, кто предоставляет услуги по обработке и размещению информации на отечественных IT-платформах, – пояснил депутат.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ

В свою очередь, сенатор отметила, что каждый субъект РФ обладает своим диджитал-потенциалом.

- И Ростовская область здесь, без преувеличения, в лидерах. Наш край даже называют донской кремниевой долиной. По мнению экспертов, этому способствует богатая образовательная база региона, а также развитие IT-компаний сразу из трех точек — Ростова-на-Дону, Таганрога и Новочеркасска. Таким образом, в регионе сформировался крупный IТ-кластер, для которого также должны быть сформированы комфортные условия для роста и развития, – заявила Ирина Рукавишникова.

При этом сенатор сказала, что сейчас необходимо решать одну из острых проблем, – правильно настроить механизмы импортозамещения, стимулировать производство российской высокотехнологичной продукции.

- Для этого нужны законодательные решения, на первом плане, конечно, создание комфортных экономических условий для бизнеса, – подчеркнула Ирина Рукавишникова.

По ее словам, в целях реализации правительственного плана мероприятий по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий подготовлены изменения в Налоговый кодекс РФ, закрепляющие механизм ускоренной амортизации российской радиоэлектронной продукции и исключительных прав на российское программное обеспечение.

Законопроект разработали сенаторы и депутаты под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака в рамках деятельности совета по развитию цифровой экономики. 19 мая он принят в первом чтении.

Предложенные изменения позволят снизить налоговую базу по налогу на прибыль IТ-организаций, а также стимулировать производство и приобретение такой продукции. Это будут масштабные налоговые послабления и для IТ-компаний, и для всех юридических лиц, которые проводят политику импортозамещения в IТ-сфере.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Другую проблему озвучил Александр Ищенко. Речь идет о нехватке кадров.

- Необходимо законодательными инструментами создавать условия для развития отечественных IT-платформ и программ, необходимых для бизнеса и социальной жизни. Для этого нужны кадры. Страна нуждается, по меньшей мере, в одном миллионе молодых и талантливых специалистов в IT-сфере. А это значит, что необходимо развивать сеть среднего профессионального и высшего образования в этом направлении, приглашать для преподавания успешных айтишников, создавать и самые разные форматы обучения, и возможность прохождения практики, - прокомментировал Александр Валентинович.

Ирина Рукавишникова также акцентировала внимание на кадровом вопросе, который напрямую связан с образованием.

- В сфере профессионального образования сегодня необходимо увеличить долю практико-ориентированного контента в учебных планах; привлекать к преподаванию специалистов из информационной сферы, сотрудников успешных IT-компаний; развивать практики целевого обучения IТ-специалистов. Кроме этого, следует насыщать учебный процесс стажировками и практической подготовкой в государственных корпорациях, частном IТ-секторе. Причем не только в организациях, но и у индивидуальных предпринимателей, имеющих хорошую профессиональную репутацию. Сейчас закон об образовании не предусматривает этого. Студенты проходят практику только в организациях. Но мы предполагаем, что целесообразно давать студентам возможность приобретать практический опыт и на площадках индивидуальных предпринимателей, – сказала она.

ЗАДАТЬ ТОН

Но, уверена сенатор, нужно не только задавать тон вузам, но и заинтересовывать IТ-бизнес в таких контактах с образовательными организациями.

В этой части также планируют разработать отдельные меры поддержки для тех представителей IТ-бизнеса, которые активно взаимодействуют со сферой образования, в том числе создают в вузах «цифровые кафедры» для подготовки IТ-специалистов.

– Другое законодательное предложение – предоставить право поступления в вуз без вступительных испытаний выпускникам средних специальных учебных заведений, которые являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Сейчас это право есть у школьников-победителей олимпиад, и это дополнение, считаю, будет справедливым, – подытожила Ирина Рукавишникова.

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