«Случайных людей здесь нет»: кто в Ростове оказался лучшим соцработником

На сцену за наградой вышли 28 социальных работников. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону в канун Дня социального работника решили выяснить, в каком районе города работают лучшие специалисты, и провели традиционный конкурс. Лучшие получили награду из рук главы администрации донской столицы Алексея Логвиненко во вторник, 7 июня, на сцене конгресс-холла Донского государственного технического университета.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА — В ПРИОРИТЕТЕ

Уже в 21-й раз в Ростове чествуют лучших социальных работников — победителей конкурса профессионального мастерства, учрежденного городскими властями еще в 2001 году.

- Сегодня социальная защита – одно из самых приоритетных направлений в работе органов власти. Это и поддержка социально незащищенных слоев населения. И назначение пособий и других социальных выплат в рамках поручений президента Российской Федерации и губернатора Ростовской области. Это также организация летнего отдыха детей. Сопровождение горожан от рождения до глубокой старости, - подчеркнул Алексей Валентинович. - И для этого социальная служба города располагает всеми ресурсами.

И кадры — это главный ресурс. В Ростове в систему органов социальной защиты входят 17 учреждений. Это восемь Управлений соцзащиты, восемь Центров социального обслуживания населения, Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Здесь работают более полутора тысяч сильных, терпеливых и неравнодушных людей.

- В отрасли трудится более 1,5 тысячи ростовчан. И случайных людей здесь нет, потому что социальный работник – это призвание! И от того, насколько четко и профессионально сработает социальная служба, зависит эмоциональное благополучие городского сообщества, - уверен градоначальник.

ТРУД НЕ ОСТАЕТСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ

Сегодня главной задачей системы соцзащиты является - помогать ростовчанам получать помощь от государства на всех уровнях.

Благодаря их слаженной работе в полной мере обеспечивается выполнение всех государственных социальных обязательств перед жителями донской столицы, реализуются такие региональные проекты как «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография». На контроле у сотрудников соцзащиты — организация и проведение детской оздоровительной кампании, социальное обслуживание пожилых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также забота о ветеранах Великой Отечественной войны.

И работа этих людей не остается незамеченной. 28 человек сегодня выходили на сцену за своей заслуженной наградой: почетными грамотами и Благодарностями главы администрации города, Почетными грамотами председателя городской Думы — главы города и памятным знаком «85 лет Ростовской области».

Соцработники — люди не только ответственные, сердечные, но и творческие. В этом можно было убедиться во время конкурса, где выступили восемь команд от каждого района донской столицы. Участники представили свои приветствия, домашние задания и номера для музыкального этапа конкурса. В упорной борьбе первое место заняли соцработники Октябрьского района, на втором месте — Кировского, а на третьем — Железнодорожного. Их наградили дипломами Департамента социальной защиты населения города.