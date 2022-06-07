«Не подвергайте риску себя и окружающих!»: Алексей Логвиненко призвал ростовчан обеспечить друг другу безопасное лето без пожаров

С начала пожароопасного периода огнеборцы Ростова выезжали на вызовы уже 203 раза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С наступлением тепла в Ростове увеличилось число пожаров и пострадавших от них людей. Городские власти предпринимают все возможные меры для профилактики пожаров в донской столицы. Подробнее о ситуации в донской столице рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

СТАТИСТИКА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Практически на полгода, с конца апреля и до середины октября, на территории Ростовской области установлен особый противопожарный режим. Жаркий донской климат требует введения дополнительный требований пожарной безопасности. Как показывает статистика, в большинстве случаев причиной возникновения пожара становится человек — неосторожное обращение с огнем, нарушение техники безопасности и так далее. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко призвал горожан удвоить бдительность во время пожароопасного сезона.

- Так, с 28 апреля на территории донской столицы уже произошло 203 пожара, из которых пять - ландшафтных и 136 случаев возгорания мусора и сухой растительности. В результате бытовых пожаров 3 человека погибли и 20 травмированы, - привел цифры статистики, которые заставляют задуматься, Алексей Валентинович. - Напомню, особый противопожарный режим на территории Ростовской области установлен с 28 апреля и продлится до 16 октября. На этот период введены дополнительные требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать жителям и гостям донской столицы, чтобы лето в нашем городе прошло без чрезвычайных ситуаций.

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ СПАСАЮТ ЖИЗНИ

Управления по делам ГО и ЧС тем временем напоминает правила, которые жителям жаркого южного региона нужно знать с детства и непременно их придерживаться. Чтобы избежать ландшафтных пожаров, строго запрещено разводить костры, сжигать сухую растительность и мусор в лесу, а в городе это - парки, на улицах, придомовых территориях, на дачных участках. Также нельзя выжигать сухую траву на полях и тростник по берегам водоемов, проводить любые работы, где применяется открытый огонь и возможно образование искры. Ну и конечно, ни в коем случае нельзя выбрасывать непотушенные сигареты и спички в траву или в мусорные баки.

- Призываю ростовчан соблюдать меры противопожарной безопасности. Не подвергайте риску себя и окружающих! - обратился сити-менеджер к жителям и гостям города.

Напомним, по прогнозу Ростовского гидрометцентра, в донской столице сохраняется высокая степень пожароопасности. Поэтому все правила пожарной безопасности для ростовчан сейчас особенно актуальны.

На страже безопасности ростовчан сейчас и спасатели из группы экстренного реагирования главного Управления МЧС России по Ростовской области, которые еще в апреле заступили на сезонное дежурство до начала осенних холодов. За месяц спасатели на тяжелых мотоциклах и квадроциклах успевают обработать столько вызовов, сколько за год приходится на стандартную пожарную часть в Ростове.

И, конечно, не стоит забывать главный номер в случае пожара. Спасатели напоминают, что в экстренных ситуациях нужно звонить по номеру «112».