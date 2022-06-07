«Ростов набирает все большую популярность»: Туристско-информационный центр Ростова вновь откроет свои двери на Суворова

Туристско-информационный центр Ростова открыл двери для гостей города. ФОТО: сайт администрации Ростова.

С каждым летним днем туристов в Ростове-на-Дону становится все больше. Для удобства ростовчан и гостей города во вторник, 7 июня, туристско-информационный центр на улице Суворова, 21/28, вновь откроет свои двери. Об этом рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

ЭКСКУРСИИ НА ВЫБОР

- Ростов набирает все большую туристическую популярность, - отметил градоначальник. - И мы развиваем эту отрасль, привлекая новых игроков, осваивая новые формы работы и подачи информации.

По словам Алексея Логвиненко, сейчас особый упор делается на внутренний туризм. Именно поэтому в донской столице было решено вновь открыть туристско-информационный центр. Теперь гости города смогут здесь с легкостью подобрать экскурсионный маршрут и ознакомиться с полной афишей городских мероприятий.

Глава администрации Ростова уверен, что работа туристско-информационного центра сделает путешествие по донской столице еще более интересным, комфортным и удобным.

ГДЕ КУПИТЬ ДОНСКИЕ СУВЕНИРЫ

Сотрудники туристко-информационного центра Ростова-на-Дону всегда предложат туристам самые интересные экскурсии и туры выходного дня. Любители же самостоятельного изучения города здесь смогут подобрать оптимальный для них прогулочный маршрут, узнать о самых ярких достопримечательностях и памятных исторических местах донской столицы.

В туристско-информационном центре всегда уточнят, на каком транспорте добраться до туристических объектов и где приобрести донские сувениры, как купить авиа- или железнодорожные билеты на обратную дорогу, а также какую ростовскую гостиницу выбрать для отдыха с детьми.

НЕ ПРОПУСТИТЬ НИЧЕГО ВАЖНОГО И ВКУСНОГО

Сотрудники центра еженедельно формируют полную афишу культурных и спортивных мероприятий Ростова: музейные выставки, спортивные матчи, театральные постановки, концерты звезд, фольклорные праздники и ремесленные ярмарки. Благодаря чему гости города всегда будут в курсе всех событий, проходящих в донской столице.

По словам Алексея Логвиненко, Ростов-на-Дону также предлагает гостям множество гастрономических впечатлений. Поэтому в туристко-информационном центре можно узнать, где подают аутентичные блюда донской кухни и какие рестораны города входят в мировые гастрономические рейтинги. Туристы смогут здесь поинтересоваться, где купить самую вкусную рыбу, а где научиться готовить фирменные донские блюда - уху и раков.

ЗАХВАТИТЬ С СОБОЙ В ДОРОГУ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Уже сейчас туристско-информационный центр Ростова-на-Дону бесплатно распространяет краеведческую литературу и полезные информационные материалы о регионе. Посетители могут здесь захватить с собой в дорогу информационные брошюры, каталоги и путеводители, а также карты-схемы. В том числе и на английском языке.

Напомним, туристско-информационный центр Ростова-на-Дону расположен по адресу улица Суворова, дом 21/28 (на пересечении с Соколова), и ждет гостей донской столицы ежедневно с 10.00 до 19.00 без выходных. Необходимую информацию о Ростове можно также получить по телефонам, указанным ниже.

АЛЛО!

Телефоны туристско-информационного центра Ростова-на-Дону - 8-800-302-92-90 и 8-863-292-39-18.

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Посетителей ждут ежедневно и без выходных, с 10 до 19 часов (подробнее)