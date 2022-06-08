«Наша молодежь отличается активной жизненной позицией»: Алексей Логвиненко прокомментировал итоги военно-спортивной игры «Рубеж»

Первые паспорта гражданина России получили 12 ребят. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону День России отмечается по доброй традиции масштабно. В канун государственного праздника в донской столице провели военно-спортивные игры «Рубеж», а заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова и начальник Управления МВД по городу Сергей Шпак в торжественной обстановке вручили паспорта на мероприятии «Мы — граждане России». Рассказываем, команды каких школ и вузов оказались среди победителей и призеров.

СМЕЛЫЕ И УПОРНЫЕ

В традиционной городской военно-спортивной игре «Рубеж» участвуют сборные команды учащихся школ, профессиональных образовательных организаций, а также студенты высших учебных заведений и представители молодежных общественных организаций Ростова.

В этот раз за звание лучшей поборолись девять команд с участниками от 14 до 17 лет и шесть команд 18-25 лет — всего почти 200 человек. Ребята соревновались, перетягивая канат, собирали и разбирали учебный автомат Калашникова, стреляли по мишеням, играли в лазертаг и не только.

Когда участники успешно прошли все этапы игры, и жюри отправилось подсчитывать заработанные ребятами баллы, началась церемония награждения «Мы — граждане России», где 12 юных ростовчан получили в торжественной обстановке свои первые паспорта граждан Российской Федерации из рук заместителя главы администрации города по социальным вопросам Елены Кожуховой и начальника Управления МВД по Ростову-на-Дону Сергея Шпака. Это были ребята, отличившиеся в учебе, спорте и общественной деятельности.

- Ежегодно в преддверии Дня России мы проводим комплекс мероприятий для нашей молодежи, в том числе вручаем первые паспорта отличившимся и добившимся неоспоримых успехов в спорте и учебе школьникам, - прокомментировал глава администрации города Алексей Логвиненко. - Ростовская молодежь отличается смелостью, упорством и активной жизненной позицией. Ребята успешно проявляют свои лучшие качества и могут реализовать свой потенциал в соревновательных дисциплинах. Для этого мы регулярно проводим различные игры и соревнования. Уверен, что городская игра «Рубеж» стала еще одним ярким событием этого лета для юных ростовчан.

РАСТЕТ НАДЕЖНАЯ СМЕНА

Но кто же стал лучшим в этих военно-спортивных соревнованиях? Кубки I степени и призы вручили победителям. В возрастной категории 14-17 лет лучшей оказалась команда колледжа Ростовского института Всероссийского государственного университета юстиции. Среди игроков 18-25 лет первое место заняли студенты Донского государственного технического университета.

«Серебро» игр, кубки II степени и призы от председателя Совета ректоров вузов Ростовской области Бесариона Месхи завоевали команда школы № 16 среди ребят 14-17 лет, а в категории 18-25 лет второе место — у команды Ростовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Призы и кубки III степени вручил ребятам председатель Ростовской-на-Дону городской организации ветеранов Валентин Гербач: в возрасте 14-17 лет «бронза» - у лицея Ростовского государственного университета путей сообщения, а команда Южного федерального университета оказалась третьей в категории 18-25 лет.