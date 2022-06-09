Чудом спаслась в свой день рождения: беженка из Мариуполя отметила 83-летие на границе в Ростовской области

Валентина Ивановна (на фото - слева) была тронута теплой встречей в России. Фото: предоставлено волонтерами

В Ростовской области границу каждый день пересекают беженцы из ДНР, ЛНР и Мариуполя. Волонтеры – первые, кого встречают в России люди, убегающие от опасности и разрушенных домов. Добровольцы работают на всех приграничных пунктах пропуска. По их словам, встреча с беженцами – не всегда про боль. Так, в приграничье есть место и празднику.

"НЕВЕРОЯТНО ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ БАБУШКА"

К примеру, в пункте пропуска «Весело-Вознесенка», что в Неклиновском районе, на днях отмечали день рождения. Именинница – 83-летняя жительница Мариуполя. Валентина Ивановна чудом спаслась из города и смогла добраться до Ростовской области. Причем пересекла границу женщина аккурат в свой день рождения.

- Это невероятно замечательная бабушка. Мы ее называем «наша звездочка». Как только мы узнали, что Валентина Ивановна – именинница, ночная смена ее заобнимала и зацеловала, - улыбается доброволец.

Волонтеры в честь праздника накормили именинницу вкусным обедом и даже раздобыли торт, что в приграничных условиях сделать совсем непросто.

ПРОСТОЙ СЕКРЕТ

Кстати, несмотря на пережитые ужасы, Валентина Ивановна по-прежнему бодра и весела.

- Именинница - очень добродушная бабушка-одуванчик, которая сказала, что обязательно купит какой-нибудь телефон, потому что обожает общаться. Несмотря на возраст, Валентина Ивановна даже зарегистрирована в мессенджерах, - продолжают добровольцы.

А еще беженка рассказала, что помогло ей выжить в разрушенном городе.

- Улыбка и позитивный жизненный настрой помогают ей преодолевать все трудности. Вот такой простой и одновременно сложный секрет, - поделилась женщина своим "секретом", как сохранять спокойствие даже в самой сложной ситуации.

Сейчас женщина собирается обосноваться в России и верит, что теперь ее ждут только хорошие события.

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