Что происходит в ростовском суде, где избирают меру пресечения арестанту, напавшему на конвоира и пристава

Заседание проходит в Ленинском суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону 10 июня проходит заседание по избранию меры пресечения арестанту, который напал на конвоира и судебного пристава. Слушание состоится в Ленинском районном суде.

Напомним, происшествие случилось 8 июня в Пролетарском суде. В этот день здесь собирались рассмотреть дело мужчины, обвиняемого в разбойных нападениях на инкассаторов и пункт приема металла. Несмотря на досмотры, арестант пронес в здание заточку и напал на начальника караула, который его сопровождал. Он нанес ему несколько ударов, после чего выстрелил в судебного пристава. Чтобы задержать злоумышленника другие приставы открыли огонь. В результате преступник сам получил ранение.

19.50 В отношении задержанного суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу - до 7 августа.

19.40 Задержанный согласился пообщаться с журналистами. Он сообщил, что раскаивается в содеянном и не понимает, что на него нашло. Решение было спонтанным. Заточку он нашел давно в камере для задержанных.

- Она была найдена полгода назад в камере. Я не знаю, как она туда попала. Я не мог бы ничего сделать в суде. Она мне была не интересна, покуда не остался один с конвоиром.

19.30 Объявлен перерыв. Судья принимает решение.

19.24 Адвокат считает, что нет необходимости назначать его подзащитному меру пресечения в виде ареста. Объясняет это тем, что обвиняемый и ранее находился в изоляторе.

19.20 Суд спрашивает, согласен ли обвиняемый с данной мерой пресечения. Его ответ: "На усмотрение судьи".

19.19 Согласно характеристике обвиняемого, он находился в СИЗО с 6 февраля. Конфликтных ситуаций в изоляторе не создавал.

19.15 Следствие просит приобщить к материалу характеристику и справку о состоянии здоровья подозреваемого. Просит суд взять его под стражу - до 7 августа.

19.11 Обвиняемый заявил об отводе нет адвоката. Сейчас его представляет государственный защитник. Сам же он хочет пользоваться услугами того, который защищал его ранее. Однако теперь он проходит в качестве свидетеля, так как находился рядом в момент происшествия.

19.08 Заседание началось. Съемка в зале суда запрещена.

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