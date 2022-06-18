«Россия уточняет свои приоритеты, меняется, чувствуя дыхание времени»: Александр Ищенко прокомментировал итоги Петербургского международного экономического форума

Спикер Законодательного Собрания Ростовкой облсасти Александр Ищенко прокомментировал итоги ПМЭФ. Фото: из официального телеграм-канала Александра Ищенко

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко в своем официальном телеграм-канале прокомментировал итоги ежегодного Петербургского международного экономического форума.

«НОВЫЕ ЦЕНТРЫ СИЛЫ»

- Завершается ПМЭФ. Очень важная веха для осознания – экономический задел, созданный в России, не позволил сбыться планам экономического блицкрига. Введенные недружественными странами безумные и бездумные санкции лишь ускорили тектонические процессы изменения миропорядка, где правила задаются не из одного центра, а сильными и суверенными во всех смыслах государствами. Новые центры силы. Многополярность неизбежна! Россия уточняет свои приоритеты, меняется, чувствуя дыхание времени, опирается на национальную волю и решимость,- прокомментировал Александр Ищенко.

Новые экономические возможности и приоритеты полностью соответствуют потенциалу и духу развития Ростовской области .Фото:из официального телеграм-канала Александра Ищенко

Он подчеркнул, что отличные принципы, на которые Россия ориентируется сегодня, сформулированы в выступлении главы нашего государства.

- Открытость. Мы не идем по пути самоизоляции. Мир очень большой и тех, кто намерен сотрудничать с Россией, неизмеримо больше. Предпринимательские свободы. Избавить бизнес от проверочных оков, от иного давления. Поддержка деловых инициатив граждан. Инвестировать здесь. Дома надежнее. Радость от служения предпринимательского класса людям и обществу ничем не заменить. Социальная справедливость. Развитие социальных программ, снижение неравенства, ликвидация бедности, рост доходов граждан. Снижение ставок льготной ипотеки.

Опережающее развитие инфраструктуры. Региональные инфраструктурные программы, модернизация ЖКХ, развитие городской и культурной среды.

Достижение настоящего технологического суверенитета. Не только импортозамещение, но стремиться быть на шаг впереди – достигать лидерства в разных отраслях и направлениях экономики. Доступный кредитный ресурс для предприятий. Промышленная ипотека, - продолжает спикер Донского ЗС.

«УВЕРЕННОСТЬ, ПОЗИТИВ, ВИДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ»

Также Александр Ищенко подчеркнул, что в центре внимания всех встреч и диалогов на ПМЭФ были новые возможности. Причем, новые возможности и приоритеты полностью соответствуют потенциалу и духу развития Ростовской области.

Так, Россия берет на себя миссию нарастить поставки продовольствия на мировой рынок. А для донского аграрного сектора это очень хорошая перспектива.

- Упор на инфраструктуру был подкреплен подписанными на площадках форума новыми соглашениями и достигнутыми договоренностями Ростовской области по дальнейшей газификации, строительству Юго-Западной автотранспортной хорды и нового авиакомплекса по обслуживанию воздушных судов, расширению сетей телекоммуникационной связи и газомоторного топлива, созданию новых производственно-логистических комплексов на Донской земле. Уверенность, позитив, видение перспектив – хорошие настроения доминировали на Петербургском международном экономическом форуме!, - подытожил спикер Законодательного Собрания Ростовской области.

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