В Ростовской области спрос на гарантийную поддержку вырос в 5 раз. Фото: Татьяна Тихонова

Гарантийный фонд Ростовской области в мае 2022 года выдал 79 поручительство, что в 5,3 раза больше, чем в феврале текущего года.

Фонд с 2009 года предоставляет поручительства по финансовым договорам хозсубъектов, если тем не хватает собственного залога.

О том, как работает Гарантийный фонд сейчас, в эфире передачи «В чем вопрос» радиостанции «КП — Ростов-на-Дону» выступил исполнительный директор «Гарантийного фонда Ростовской области» Роман Соин.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС НУЖДАЮТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ

- Пострадала ли инвестиционная активность донского бизнеса?

- В конце февраля этого года она затаилась, и был режим, когда никто не понимал, что будет завтра. Увеличилась ставка Центробанка, и в инвестиционной активности бизнеса было затишье. Оно продлилось месяца полтора. С начала апреля мы снова наблюдаем активную позицию донского бизнеса. Общаясь с коллегами из других регионов, я вижу, что там наблюдается аналогичная ситуация.

Когда ключевая ставка подскочила до 20%, то и банки начали ставить на «стоп» выдачу новых кредитов. У нас было много самоотводов от поручительства - клиентам не подходили условия банков. Когда ставка стала меньше 10%, бизнес опять стал активно кредитоваться.

- То есть спрос на гарантийную поддержку у местного бизнеса есть?

- Он колоссальный. За последние три года мы получали 20-30 заявок на поручительства, в пиковые месяцы — 50. А в мае этого года мы получили 153 заявки. С 1 июня уже получено 76 заявок.

Роман Соин, исполнительный директор «Гарантийного фонда Ростовской области». Фото: Татьяна Тихонова

КТО И КАК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ

- Кому предоставляет поддержку Гарантийный фонд Ростовской области?

- Это может быть субъект малого и среднего бизнеса, который зарегистрирован на территории Ростовской области. При этом не обязательно, чтобы он работал именно на территории донского края. Главное, чтобы предприятие не находилось в стадии ликвидации или банкротства и не имело задолженности по налогам свыше 50 тысяч рублей. В последние годы краеугольным камнем стала деловая репутация компании. Но мы пытаемся поддержать всех, за редким исключением - когда есть определенные стоп-факторы.

- Как можно получить поддержку?

- Можно позвонить к нам в Фонд на телефон или на Горячую линию центра «Мой бизнес». Рано или поздно у бизнеса возникает потребность в софинансировании. Это может быть свой или заемный капитал. Заемный — это, как правило, банковские кредиты или микрозаймы. Заемщик самостоятельно обращается в банк либо в государственную микрофинансовую организацию, которые являются нашими партнерами. Банк анализирует и говорит, например, что готов выдать не 10 миллионов, а 5, поскольку у заемщика недостаточное финансовое обеспечение.

Банк может пойти и другим путем - передать пакет документов на рассмотрение Гарантийному фонду и при положительном решении банк может выдать все необходимое финансирование. Поручительство Фонда платное — 0,5% от общей суммы поручительства. Гарантийный фонд находится на самоокупаемости: он не получает от государства деньги на аренду, зарплату или хознужды. Гарантийный фонд — живая бизнес-единица.

КАКИЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ ТРЕБУЮТ ПОДДЕРЖКИ

- На что чаще всего берут займы?

- Есть две категории целей, на которые обычно берут займы. Это либо пополнение оборотных средств — налоги, закупка товара, либо инвестиционные цели — приобретение недвижимости или транспорта.

- Предприятия какой сферы наиболее нуждаются в гарантийной поддержке?

- Оптовая и розничная торговля составляет 50%, сельское хозяйство — порядка 15%, сфера услуг — 5% и промышленность — примерно 30%. Пополнение «оборотки» было популярно пару лет назад. Потом все больше и больше стала увеличиваться доля инвестиций. Когда же ключевая ставка увеличилась, банки стали больше выдавать на пополнение оборотных средств - «на поддержание штанов». Многие бизнесы столкнулись с проблемами логистического характера. Но после выравнивания ситуации число инвестиционных кредитов снова увеличилось.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИМПОРТОЗАМЕСТИТЕЛИ

- Есть ли примеры свежих кейсов получения гарантийной поддержки?

Мне задают вопрос «Вы относите производство к импортозамещению? Конечно, отношу. Если нашего завода не будет, нам придется все покупать из-за рубежа. Поэтому даже уже действующие предприятия являются импортозамещающими. Это не только промышленность, но и сельское хозяйство. У нас в регионе огромное число предприятий. Есть даже фирма, производящая жидкие порошки в капсулах. Недавно предприятие, производящее металлические конструкции для линии электропередач, получило нашу поддержку во второй раз. После закрытия зарубежного производства они решили выпускать все детали самостоятельно.

- Какие программы сейчас предлагает Гарантийный Фонд?

- Есть программы по займам, кредитам, лизингу, банковским гарантиям и аккредитивам. Наибольшим спросом пользуются программа по займам и программы по кредитам «Лайт «и «Экспресс». Больше половины всех заявок на поручительство «Лайт» до 7 миллионов рублей. Здесь сокращенный пакет документов и сокращенный срок рассмотрения. С учетом такого наплыва заявок, конечно, есть небольшая просадка по времени рассмотрения. Однако, работая даже по выходным, все равно стараемся успеть рассмотреть все заявки в трехдневный срок.

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