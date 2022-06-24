В Ростовской области реставратор икон попала в тюрьму и там начала создавать удивительных кукол

Вдова с Кубани, 50-летняя Елена Тупикина, сейчас отбывает наказание в одной из колоний Ростовской области. Женщина признается, что ей тяжело говорить о проступке, который довел ее до тюрьмы.

"РАСКАИВАЮСЬ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА"

Еще каких-то пару дет назад она вела спокойную размеренную жизнь, очень далекую от криминала. Елена с самого детства занималась творчеством. Повзрослев, им же и зарабатывала на жизнь.

- Оформляла помещения: кому-то необходимо было довести до ума бильярдную, кому-то - зал или детскую. Так же писала и реставрировала иконы и церковную утварь. Кстати, у меня есть взрослый сын, моя гордость и отдушина. У него уже своя семья, - рассказывает женщина корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

В колонию Елена попала год назад, выйти должна в этой осенью. Она осуждена за кражу и причинение тяжких телесных повреждений. Но более подробно говорить об этом ей тяжело.

- Эта тема достаточно болезненная для меня, и я бы не хотела ее затрагивать. Единственное, что хочу сказать, - я от всего сердца раскаиваюсь во всех преступлениях, которые совершила, - продолжает она.

КУКЛЫ СПАСЛИ ОТ ДЕПРЕССИИ

Женщина признается, что поначалу ей было тяжело в неволе.

- Не физически, а морально, - поясняет осужденная.

Не впасть в тоску и отчаяние ей помогли куклы, которые женщина мастерит из полимерной глины . Это увлечение появилось еще на свободе.

- Однажды, вернувшись из командировки, я узнала, что мама перенесла инсульт. Из-за этого у нее нарушилась речи и плохо двигалась правая рука. Я начала думать, чем же помочь ей. Советовалась со специалистами. И мне порекомендовали развивать ей мелкую моторику. Тут я и вспомнила, что однажды видела в интернете фотографии удивительных кукол. Тогда еще подумала: «Ну какая красота!», - продолжает мастерица.

И, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

- Изготовление таких кукол как раз отлично подходит для развития мелкой моторики. Поэтому мы с мамой вместе занялись этим увлекательным делом, - рассказывает женщина.

Самая любимая кукла мастерицы - домовенок Кузя.

- Он же – моя первая работа. Эту куклу я делала вместе с мамой, - уточняет художница.

Как в свое время забавные куклы помогли маме мастерицы, так они же помогли и самой Елене, когда та оказалась в колонии.

- Творчество – это мой мир. В нем я себя чувствую максимально комфортно. В колонии куклы меня спасли от депрессии и отчаяния, - рассказывает Елена.

"НИКОГДА НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ"

Вот только, признается женщина, не все понимают ее увлечение. Кто-нибудь из осужденных, нет-нет, да и глянет косо.

А вот сотрудники колонии, наоборот, поддерживают мастерицу – достают для нее полимерную мягкую глину. Она затем превращается в принцесс, фей и других сказочных персонажей. Еще приносят бисер, ткань, нитки. Все это художница также использует при создании своих работ.

Кстати, в колонии каждый месяц проходят конкурсы поделок, в которых Елена со своими работами принимает активное участие.

- В завершении хотела бы обратиться к женщинам, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Никогда не отчаивайтесь, не останавливайтесь на достигнутом – развивайтесь, находите себе занятие, которое будет вам приносить удовольствие. И не важно, что именно это будет – спорт, вышивка, рисование, пение или создание кукол, - улыбнулась она.

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