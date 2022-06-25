Программа на День молодежи 2022 в Ростове-на-Дону: квесты, шоу и экскурсии

Представляем программу развлечений для молодежи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День молодежи 2022 в Ростове-на-Дону отмечают в течение нескольких дней. «КП - Ростов-на-Дону» рассказывает, куда можно сходить и что посмотреть.

Официальные праздничные мероприятия в городе прошли 25 июня. В парке Левобережном было организовано несколько добровольческая тематическая зона «Я Доброволец» и патриотическая «Я патриот», а также выставка возможностей донской молодежи.

26 июня много интересных мероприятий запланировано в ростовском зоопарке. С 11.00 до 14.00 будет проходить концерт: для гостей выступят шоу-группа «Кураж» и другие творческие коллективы города. Театр удивительной науки ДГТУ продемонстрирует увлекательные опыты. Ростовчане смогут посетить мастер-классы и открытые уроки, поучаствовать в викторинах и лотереях. Кроме того, на территории будет работать моментальная печать фотографий.

В театре «Человек в кубе» в воскресенье в 19.00 состоится спектакль «Данко». Его создатели рассказывают, что всем знакомая легенда приобретает новые краски, когда мы и сегодня находим в жизни повторяющиеся мотивы. Спектакль поставлен по мотивам произведения Максима Горького «Данко».

27 июня в качестве одного из развлечений можно выбрать поход в кинотеатр. В кинозалах показывают такие премьеры, как «Одна», «Молодой человек», «Дикая», «Артек. Большое путешествие» и другие. А можно посмотреть любимые фильмы, например, «Иллюзия обмана», «Фантастические твари», «Достучаться до небес».

Еще один способ хорошо провести время — сходить с друзьями на квест. В Ростове представлен большой выбор квестов на любой вкус. Компании предлагают тематические — по мотивам культовых книг и фильмов, хоррор-квесты.

Любителям провести время с пользой понравится лекция об известном каталонском архитекторе Антонио Гауди. Искусствовед Татьяна Сухорукова расскажет, почему Гауди не использовал чертежи и вычислительные машины, об интересных фактах о некоторых работах архитектора, а также разберет известные слухи о его творчестве.

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