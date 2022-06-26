Эдгард Запашный показал, как живет воспитанница ростовского зоопарка - слониха Эколь

Слониха из ростовского зоопарка живет в цирке почти два года. Фото: ростовский зоопарк.

Дрессировщик Эдгард Запашный в день 95-летнего юбилея ростовского зоопарка показал, как живет его воспитанница - слониха Эколь. У животного теперь абсолютно новая жизнь в Московском цирке и даже новое имя. Ее теперь называют Николь.

Известный дрессировщик поздравил ростовский зоопарк с юбилеем и пожелал здоровья содержащимся в нем животным.

- Я хочу поздравить всех работников и поклонников зоопарка с этой красивой датой. Пускай все будет хорошо и я желаю вам и вашим животным здоровья. Спасибо за то, что вы делаете этот зоопарк не только одним из самых лучших в стране, но и в мире, - высказался Эдгард Запашный.

Запашный показал, как выглядит животное спустя два года. Фото: официальная страница Эдгарда Запашного в соцсетях.

В этот момент на заднем фоне пошла купаться в бассейн Эколь-Николь. Видно, что жизнь в цирке слонихе по душе - она выглядит ухоженной и в меру упитанной.

Слониха переехала в Московский цирк в июне 2020 году. В ростовском зоопарке называли решение вынужденным - она было четвертым слоном на территории, что создавало определенные риски. Директор зоопарка Александр Жадобин объяснял, что к Эколь, которой на тот момент было всего 3,5 года стал проявлять интерес взрослый и крупный самец Юма. Чтобы защитить Эколь, сотрудники начали искать для нее новый дом в других зоосадах, однако желающих принять ее не нашлось даже в Белоруссии - содержать такое животное очень дорого. Тогда молодую слониху решено было отправить в цирк.

Сейчас Эколь-Николь живет в отличных условиях и Эдгард Запашный не раз отмечал, что дрессирует ее без хлыстов и и повышения голоса, а за успешные трюки щедро вознаграждает вкусностями.

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