Парламентарии Юга России поддержали предложения волгоградских депутатов

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В режиме видеосвязи парламентарии из 12 регионов России и Республики Абхазия рассмотрели и поддержали 60 предложений и законодательных инициатив. Семь из них подготовили депутаты Волгоградской областной Думы.

Детально нормотворческие предложения региональных законодателей обсуждались на заседаниях восьми профильных комитетов Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Окончательные решения были приняты на Конференции ЮРПА. Особое внимание уделено вопросам господдержки предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей – производителей товаров, работ и услуг в условиях санкционных ограничений. В числе семи инициатив волгоградских парламентариев – обращение к Правительству страны о включении мероприятий по развитию службы крови в нацпроект «Здравоохранение». Препараты крови сегодня широко востребованы во многих отраслях медицины, а последняя масштабная модернизация донорских центров осуществлялась в 2012 году.

Еще одна инициатива депутатов Волгоградской областной Думы, принятая на Конференции ЮРПА, направлена на поддержку многодетных семей. По мнению парламентариев, все меры социальной поддержки этой категории жителей целесообразно систематизировать и объединить в отдельную государственную программу Российской Федерации.

Поддержку всех законодателей Юга России также получила инициатива волгоградских депутатов распространить действие «Пушкинских карт» на неработающих пенсионеров, что позволит пожилым людям бесплатно посещать музеи, театры, концертные площадки и тем самым разнообразить культурный досуг и сделать свою жизнь более содержательной.

На Конференции были одобрены и предложения по совершенствованию работы информационной системы ЖКХ, реализации программы капремонта общего имущества многоквартирных домов, обеспечения безопасности на железных дорогах, инициативы по улучшению лекарственного обеспечения, льготного ипотечного кредитования, развития курортной инфраструктуры. Следующая – XXXVII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации – состоится осенью этого года в Республике Адыгея.