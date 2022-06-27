Василий Голубев подписал соглашение о сотрудничестве авиакомпании "Азимут" с Ростовским филиалом МГТУ ГА

Губернатор Василий Голубев, директор Филиала Виктория Пашинская, директор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплицкий и председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод. Фото: предоставлено пресс-службой МГТУ ГА

В пятницу правительство ростовской области на Петербургском международном экономическом форуме подписало соглашение о сотрудничестве филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации с авиакомпанией «Азимут». Так авиаотрасль региона сможет получить высококвалифицированных специалистов.

СОГЛАШЕНИЕ ПОМОЖЕТ СКООРДИНИРОВАТЬ РАБОТУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МОЛОДЫХ КАДРОВ

Соглашение подписали исполнительный директор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплицкий, губернатор Ростовской области Василий Голубев и директор Ростовского филиала МГТУ ГА Виктория Пашинская.

Планируется, что студенты ростовского филиала на базе компании будут проходить учебно-производственную практику по направлению «Технической эксплуатации летательных аппаратов и авиационных двигателей».

- Нам нужны кадры высокого уровня, специалисты - с учетом развития авиакомпании и особого геополитического положения Ростовской области, - подчеркнул донской губернатор Василий Голубев. - Развивая компанию, действительно надо думать, кто здесь будет трудиться. Нужны хорошие специалисты. Мы надеемся, что данное соглашение поможет скоординировать работу по формированию молодых кадров.

Соглашение стало результатом многолетнего и плодотворного сотрудничества: работники авиакомпании регулярно делятся опытом со студентами университета и активно участвуют в научной и общественной жизни вуза.

Подписание соглашения о сотрудничестве филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации с авиакомпанией «Азимут». Фото: предоставлено пресс-службой МГТУ ГА

КУЗНИЦА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ ЮГА РОССИИ

Ростовский филиал МГТУ ГА - единственное высшее учебное заведение на Юге России, где готовят профессиональные кадры для гражданской авиации. Уникальный вуз с более чем 50-летней историей постоянно развивается. Четыре года назад здесь открылось очное отделение, на котором уже учатся около 200 студентов. А со следующего года выпускники смогут рассчитывать на гарантированное трудоустройство.

- Ростовский филиал является кузницей инженерно-технических кадров на юге России уже более 50 лет. В настоящее время филиал развивается, и спрос на выпускников есть, - отметила директор донского филиала вуза Виктория Пашинская.

У ростовского филиала есть договоренность с 75 ведущими авиационными предприятиями Юга России. Выпускники университета являются одними из самых востребованных на рынке труда как в аэропортах России, так и ближнего зарубежья. Поэтому после обучения у молодых специалистов не возникнет проблем с трудоустройством на авиационное предприятие.

Кстати, 20 июня в Ростовском филиале стартовала приемная кампания. Университет готов принять всех, кто захочет связать свою жизнь с гражданской авиацией.

ПРАКТИКА НА SUKHOI SUPERJET 100

Когда-то и сам директор авиакомпании учился в стенах ростовского филиала МГТУ ГА.

- Мы очень рады, что вуз выпускает высококвалифицированные кадры - авиационных инженеров. Мы им предоставляем возможность практики на нашей производственной базе - новых самолетах Sukhoi Superjet 100, - отметил исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий.

Пока планируется, что практику в компании будут проходить более 100 ростовских студентов.

Напомним, «Азимут» - самая молодая российская авиакомпания, выполняющая регулярные пассажирские перевозки. Ее воздушный флот насчитывает 15 самолетов, шесть из которых базируются в Ростове-на-Дону, еще шесть - в Краснодаре и три - в Минеральных водах. «Азимут» входит в десятку авиакомпаний России по объемам перевозок. А в 2020 году парк авиакомпании пополнился двумя новыми самолетами Sukhoi Superjet 100.

ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ВСЕХ ВЫПУСКНИКОВ

По словам Эдуарда Теплицкого, сейчас региональный перевозчик держит курс на расширение флота и состава сотрудников. Поэтому отказываться от новых кадров компания не собирается. Они готовы принять на службу всех выпускников и даже студентов. Сейчас есть высокий запрос на сотрудников в инженерный отдел техобслуживания, а также в отдел оперативного контроля.

Прежде чем получить категорию авиаинженера, будущий сотрудник пройдет два этапа обучения с наставником и сдаст квалифицированный экзамен. Займет это около года.

Еще в планах у компании к концу года завершить строительство собственного ангара в Ростове. Он будет рассчитан на два воздушных судна. Это позволит выполнять все виды технического обслуживания гражданских самолетов. А студенты смогут здесь не только проходить практику, но и получить работу.