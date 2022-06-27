Бывшего владельца ростовского «Стелла-банка» отправили в колонию по делу о мошенничестве

Суд отправил в колонию владельца банка, из-за которого финансовая организация стала банкротом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вступил в силу приговор бывшему владельцу ростовского «Стелла-банка». Осужденного признали виновным в том, что он купил некогда крупнейшую финансовую организацию в области и проворачивал там многомиллионные махинации. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый выкупил банк у его основателя под видом инвестирования. После этого управление организацией взяла на себя команда менеджеров нового владельца. В банке начали проводить махинации с выдачей кредитов.

- Осужденный, являясь фактическим собственником финансового учреждения, через подконтрольных ему представителей органов управления банка организовал мошенническую схему по выдаче заведомо невозвратных кредитов коммерческим организациям, - прокомментировали в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

При этом фирмы, которые получали многомиллионные кредиты, были зарегистрированы в Москве и в Московской области, не вели никакой деятельности и не владели никаким имуществом, которое могло стать бы залоговым обеспечением. Таким образом новое руководство специально довело «Стелла-банк» до банкротства.

- В результате правопреемнику банка – государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" – причинен ущерб на сумму более двух миллиардов рублей, - прокомментировали в региональной ФСБ.

В 2019 году владельца банка задержали и обвинили в мошенничестве. Суд признал его виновным и приговорил к 5,5 годам колонии общего режима. Кроме того, с осужденного и его родственников взыскали имущество и один миллиард шесть миллионов рублей в счет погашения ущерба.

Позже его защита попыталась обжаловать приговор, но решение оставили без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в 2016 году Центробанк отозвал у «Стелла-банка» лицензию на осуществление банковских операций. Как пояснял регулятор, банк проводил высокорискованную политику и не соблюдал требования ЦБ. Через несколько месяцев финансовую организацию признали банкротом.

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