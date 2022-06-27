Донские парламентарии обсудили инициативы, связанные с увековечиванием памяти погибших в ВОВ. Фото: пресс-служба ЗС РО

Депутаты донского парламента, представители поисковых организаций и молодежных объединений обсудили инициативы по увековечиванию памяти погибших бойцов в годы Великой Отечественной войны.

По словам председателя комитета по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Ирины Жуковой, никто не может лучше знать всех нюансов поисковых работ, чем сами поисковики. Именно их предложения помогут усовершенствовать законодательную базу.

- Для того, чтобы поисковики действительно ощущали упорядоченность, четкость своей работы, законодательную базу постоянно нужно совершенствовать путем практических инициатив, а лучше, чем люди, которые занимаются поисковой работой, нам об этом никто не расскажет. Поэтому итогам сегодняшнего мероприятия мы соберем соответствующие инициативы, которые потом лягут в основу законодательных решений, – объяснила Ирина Жукова.

Сами же поисковики считают, что необходимо создать Реестр сведений о погибших защитниках Родины, чьи останки были найдены на территории Ростовской области.

Также было предложено активизировать патриотическую работу с детьми и молодежью.

Итогом обсуждения стало решение о создании рабочей группы, которая займется анализом озвученных предложений и их дальнейшей проработкой.

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