Ростовчанка вошла в топ-3 конкурса красоты в США

Ростовчанка Екатерина Тянтова стала вице-мисс на конкурсе "Miss West Coast United States 2022". Фото: аккаунт Екатерины Тянтовой в соцсети "Одноклассники".

В Соединенных Штатах Америки прошел конкурс «Miss West Coast United States 2022». Одной из его участниц стала красавица-ростовчанка Екатерина Тянтова. По итогам конкурса девушка получила титул вице-мисс.

Девушка является воспитанницей модельной школы "Имидж-Элит" под руководством Елены Степура. Радостью своей победы Екатерина поспешила поделиться со своей наставницей и рассказала, какие испытания пришлось пройти на пути к новому титулу.

В первый день конкурсанток ждало интервью с жюри. Затем они продефилировали в коктейльных платьях, купальниках и в вечерних платьях. По итогам этих испытаний отобрали пятерых лучших красавиц и Екатерина Тянтова оказалась в их числе. На последнем этапе участницам было предложено ответить на вопросы жюри на сцене. Ростовчанка отметила, что здесь система немного отличалась от тех, что обычно бывают на российских конкурсах.

- Это мой первый конкурс в США, поэтому, думаю, мой результат для первого раза неплохой. Этот был предварительным перед "Miss United States", - отмечает Екатерина.

35-летняя дончанка уже является обладательницей титула "Ростовская красавица - 2007". Девушка является выпускницей факультета психологии ЮФУ. Несколько лет красотка занималась танцами, балетом, рисованием и вокалом, но нашла себя именно в модельной сфере. Екатерина Тянтова была участницей конкурса "Мисс Россия", но там завоевать победу ей не удалось.

КОММЕНТАРИЙ МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА

- Я хочу отметить уникальное качество у этой девушки. Ведь в 2007 году ей победа могла не достаться, потому что на полуфинале мы ей поставили очень низкую оценку, так как, глядя на нее, было ощущение, что на просто снисходит к зрителю, к жюри, - вспоминает директор школы моделей агентства "Имидж-Элит" Елена Степура. - Но после этого Катя умудрилась прийти с мамой и поинтересоваться, что было не так. Я тогда ей честно сказала, что было ощущение, как будто она смотрит сверху на всех тех, кто ее оценивает. Но тут Катя призналась, что она на самом деле очень волновалась и это ее комплекс, который и создает ощущение ее возвышенности над всеми.

По мнению Елены Степура, это очень важное качество для человека - прийти и поинтересоваться, что было не так. Она уверена, что Катя сделала это потому, что она точно знает, чего хочет и даже сейчас, будучи далеко от своей родины, девушка ее продолжает любить, но при этом она поставила себе цель и идет к ней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанка Катя ТЯНТОВА: Мне не дали надеть свое платье!

На конкурсе «Мисс Россия-2007» первой красавицей стала Ксения Сухинова из Тюмени.