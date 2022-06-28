Молодежный парламент при донском Заксобрании отправил гуманитарную помощь в ДНР

Из Ростовской области в очередной раз отправили гуманитарную помощь в Донецкую народную республику. Фото: пресс-служба ЗС РО

Из Ростовской области в очередной раз отправили гуманитарную помощь в Донецкую народную республику. Сбор и отправку груза организовал молодежный парламент при Законодательном Собрании Ростовской области.

«ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ»

Спикер донского ЗС, Александр Ищенко, поблагодарил юных коллег за неравнодушие и готовность помочь жителям братской республики.

- Сегодня, на мой взгляд, очень знаковое событие. Вчера начал работать новый созыв Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ростовской области. И первое конкретное дело, которым занялись молодые парламентарии, – это принятое ими решение отправить в Донбасс первую партию гуманитарной помощи, которая была, в основном, собрана ими. Но здесь также и часть гуманитарной помощи, которая собрана по линии партии. Мне кажется очень важным, что молодые парламентарии Дона начинают свою работу с конкретной помощи конкретным людям. Здесь и продукты питания, и предметы гигиены, и материалы для детей, потому что первая помощь будет оказана особенным деткам, которые находятся в детских учреждениях Донбасса, - прокомментировал Александр Валентинович.

Также он подчеркнул, что с конца февраля Донбассу регулярно оказывается гуманитарная помощь.

«ДАЖЕ ДЕТСКИЕ РАСКРАСКИ БЫЛИ СВЯЗАНЫ С ПРОСЛАВЛЕНИЕМ БАНДЕРЫ»

- Но сегодня эта практика приобретает новую специфику, потому что помощь нужна не только ЛНР и ДНР, но и освобожденным территориям. К нам обратились педагоги и преподаватели дошкольных учреждений Херсонской, Запорожской областей, и Донецкой области в тех частях, которые только что были освобождены. Как выяснилось, дети, которые находятся в дошкольных учреждениях, начиная с трех лет, подвергались массированной пропаганде против русских, против России. И методические пособия, даже детские раскраски – были связаны с прославлением Бандеры, с прославлением националистов, и пропитаны ненавистью к нашей стране. Поэтому мы сегодня приняли решение начать сбор книг, материалов, простых раскрасок для маленьких детей, в которых не будет никакой политики, в которых будет только о главном: о маме, о папе, о мирной жизни. Это то, что сегодня нужно детям на освобожденных территориях. И здорово, что наши молодые ребята, жители Ростовской области очень активно откликнулись на эту просьбу о помощи, - сказал Александр Ищенко.

В свою очередь, председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ростовской области Ольга Мирошниченко сказала, что донская молодежь и впредь будет помогать жителям Донбасса.

МОЛОДЕЖЬ ДОНА ПОМОЖЕТ МОЛОДЕЖИ ДОНБАССА

Также в Донецке будет подписано Соглашение о сотрудничестве между Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Ростовской области и Молодежным парламентом ДНР.

- И наша первая донская миссия связана с гуманитарной помощью жителям Донецкой Народной Республики, которые в ней нуждаются. Мы очень тесно взаимодействуем с Молодежным парламентом ДНР, - отметила Ольга Мирошниченко.

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