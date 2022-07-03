Повидавший полмира моряк из Ростовской области рассказал, почему не пропускает ни одного базара

Донской моряк побывал на многих морях. Фото: предоставлено героем публикации.

Моряк из маленького поселка в Ростовской области Владимир Машьянов ходил на корабле по Средиземному, Черному, Азовскому, Красному и Эгейскому морям, но понял, что в России живется не так уж и плохо. Корреспондент «КП – Ростов-на-Дону» узнала, почему рынок является лицом любого города, правда ли моряки много зарабатывают, и над каким морем показывают самые красивые закаты.

МЕСТНЫЙ РЫНОК – ЛИЦО ГОРОДА

Куда бы ни пришел его корабль, для Владимира местный рынок – главный показатель любого города, так сказать, «лицо». Даже когда он еще работал в речном судоходстве и ходил на пассажирском круизном теплоходе от Астрахани до Питера и Москвы, моряк в каждом городе старался заходить на рынок. Таким образом, он посмотрел рынки в Казани, Самаре, Саратове, Ярославле, Москве и Питере. Оказалось, что чем ближе к северу, тем "культурнее" местные базары. В Астрахани рынок сейчас такой же, какой был лет десять назад, отмечает моряк. И там, на юге, люди добрее, чем на севере.

В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ

Большему кораблю – большое плавание, решил Владимир и перешел из речного судоходства в морское. Он стал работать на танкерах и ходить в Турцию, Грузию, Грецию, Украину, Болгарию, Израиль и Испанию по Средиземному морю. В свой первый заграничный рейс донской моряк отправился из Астрахани в Иран. По приходу в порт морякам сказочно повезло - капитан выбил разрешение на выход в город. Иран считается закрытой страной, и выйти на берег тут не так-то просто.

- Пожалуй, это, наверное, была единственная возможность выйти в город, - вспоминает моряк. - Вышли мы с товарищем посмотреть, как люди живут. Конечно, многое отличается от нашей страны…

За годы работе на корабле моряк побывал в самых экзотических странах. Фото: предоставлено героем публикации.

Очень понравилось моряку в грузинском приморском городе Батуми. Теперь дончанин всем рекомендует туда поехать на отдых.

- Город красивейший! – считает Владимир. - Туристическая зона там сделана очень красиво. Но рынок оставляет желать лучшего.

Побывал Владимир и в израильской Хайфе. Он ожидал там увидеть «допотопную страну», а в итоге был положительно удивлен. По словам моряка, «все у них там на высоком уровне». Но в городе было много военных, поскольку велись военные действия с Палестиной. А вот во время пребывания моряка в Греции, все было мирно. Там Владимир впервые увидел большую морскую черепаху.

ТУРЕЦКИЙ АВТОПРОМ

Больше всего донскому моряку понравилось в Турции. Там он побывал много раз. В Турции россиян с корабля в город доставляли бесплатные автобусы.

- Бесплатный автобус – так непривычно! - признается Владимир. - И люди такие добрые, приветливые к россиянам.

В Турции дончан до города бесплатно подвез турок, хоть у самого и было пробито колесо.

- Посадил в машину, отвез до проходной и уехал, - вспоминает собеседник. - Даже денег не попросил.

Моряки из России в тот раз удивились, что в Турции очень много российских машин. Увидели на улицах «девятку» и «копейку». А еще успели посмотреть закаты над Эгейским морем.

- На островах самые красивые закаты. В вечернее время больше желтых и голубых цветов на небе. Закаты не такие как у нас, - описывает моряк.

ПРИБАЛТИКА И АТЛАНТИКА

Побывал моряк и в Балтийском море – в Латвии и Дании. В Дании его удивило то, что там не требуется проходных - ты предъявляешь свои документы по приходу в порт, и у тебя открыта дорога в город.

- Конечно, там уровень жизни высокий, - отмечает Владимир. - Города чистые и красивые, улицы выложены брусчаткой.

В других странах моряка поразила чистота и красота набережных, а также богатые городские рынки. Фото: предоставлено героем публикации.

Самый длинный и интересный рейс у Владимира был из Риги. Он длился 45 суток. Моряки прошли Северное море, Атлантический океан. В океане, отмечает Владимир, волны очень длинные - триста метров. Проходили моряки мимо Марокко и Испании, заезжали на Мальту. Там у корабля была дозаправка топлива. Глубина под кормой была метров двадцать, но было прекрасно видно дно топливного бункера. Вода была такая прозрачная, что казалось, корабль просто в воздухе висит.

МОРЕ КРАСНОЕ, МЕДУЗА ФИОЛЕТОВАЯ

После Мальты судно отправилось в Индию, где проходило легендарный Суэцкий канал. Для моряков это место связано с определенными сложностями. Он был вручную выкопан египтянами лет сто пятьдесят назад.

Увидев местную природу, моряки были удивлены: везде барханы, пустыня, слева и справа – пески. Вся красота спрятана под водой Красного моря, которое восхитило Владимира. Оказывается, там очень много подводных гор. Моряк первый раз в жизни увидел здесь огромную фиолетовую в медузу.

Пройдя Аравийское море, моряки оказались в пиратском районе. Поэтому на борту корабля были охранники, которые обеспечивали безопасный проход на большом отдалении от берега.

С ЖЕНОЙ ПОВЕЗЛО

Все время, пока Владимир ходит по морям, дома его ожидает жена и уже двое сыновей. С супругой моряку повезло. Она с пониманием относится к работе своего супруга, поскольку эта работа полна перспектив и позволяет хорошо зарабатывать.

- Жена рассказывает обо мне сыну, которому сейчас четыре года, - рассказывает Владимир. - Он знает, что его папа – моряк, работает на корабле.

Владимир с женой Дарьей и страшим сыном Вячеславом. Фото: предоставлено героем публикации.

По телефону малыш говорит отцу: «Папа, давай уже, когда ты уже приедешь?» Общаться с ребенком из-за границы позволяют современные технологии – видеосвязь по вотсапу.

- Мы с родными всегда на связи, - рассказывает Владимир. - Тем более что за границей связь намного лучше работает. Особенно в Турции и на большом отдалении от берега связь прекрасно ловит. Операторы предоставляют условия для того, чтобы мы могли общаться за границей с домом.

По многим страна ходил моряк, посмотрел, кто как живет. Но, в конце концов, понял, что дома живется не так уж и плохо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Моряк из Ростова закрасил свастику на флаге в Риге и оказался в полиции

Мужчина заявил, что просто не мог пройти мимо обезображенного триколора (подробнее)