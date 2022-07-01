Алексей Логвиненко: «Наличие «Хаятта» в Ростове — это имидж города»

Алексей Логвиненко ознакомился с интерьером номеров отеля «Хаятт» и видом из окон на реку Дон. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В рамках рабочего визита глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко посетил открывшийся в июне международный конгрессный центр «Гранд Ростов Хаятт Ридженси». Что можно увидеть внутри нового объекта в самом центре города, на Большой Садовой улице.

5 ЗВЕЗД В САМОМ СЕРДЦЕ ДОНСКОЙ СТОЛИЦЫ

В ходе экскурсии по введенному объекту и разговора с журналистами Алексей Логвиненко подчеркнул особую значимость наличия в Ростове пятизвездочного отеля.

— Этот гостиничный комплекс - долгожданный для города объект, — отметил градоначальник. — Появление в донской столице отеля с мировым именем – это, прежде всего, престиж и деловой имидж Ростова.

Также Алексей Валентинович подчеркнул, что новый объект – это не просто отель, а конгресс-холл общей площадью 64 тысячи квадратных метров с большой конгресс-сценой.

ИНВЕСТИЦИИ В ГОРОД

По словам градоначальника, «Группа Агроком» вложила в создание конгрессного центра порядка 14 миллиардов рублей, вложив деньги и в развитие донской столицы.

- Это не первый масштабный инвестиционный проект, который реализует на территории донской столицы «Группа Агроком», — напомнил Алексей Логвиненко. — Так, в прошлом году был запущен новый завод по производству пищевой пленки «Атлантис-Пак» с общим объемом инвестиций – 4 млрд. рублей. Реализация столь крупных инвестпроектов говорит о росте экономики города, увеличении доходной части бюджета и высокой инвестиционной привлекательности Ростова.

По словам главы администрации города, сегодня загрузка нового отеля составляет 10%.

Из окна отеля открывается красивый вид на левый берег Дона Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Уже сейчас в нем разместились первые посетители, которые принимают солнечные ванны на крыше высотного здания, оценивают авторский дизайн номеров и специально подобранные под интерьеры живые цветы. Но главное — из окон и с балконов открывается вид на левый берег реки Дон, «Ростов Арену» и Гребной канал.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ НОМЕР — ЛИЦО РОСТОВА

Алексей Логвиненко ознакомился с устройством четырех номеров: стандартный, люкс, двухкомнатный люкс и президентский номер. Посетив последний, площадью 179 квадратных метров, сити-менеджер отметил, что такой номер — лицо города, и представители крупного бизнеса, приезжая в донскую столицу, будут рады остановиться в самом центре города в роскошных апартаментах. Хоть и стоит он 110 тысяч рублей за ночь. А площадь стандартных номеров — 36 квадратов.

По качеству кроватных матрасов в номерах «Хаятт» входит в тройку ростовских отелей. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В состав международного конгрессного центра входят пятизвездочная гостиница с 187 номерами и 29 апартаментами, конгрессный центр общей площадью 1220 квадратных метров, деловой центр - свыше 8 тысяч квадратных метров, 218 парковочных мест, фитнесс-центр с бассейном длиной 23 метра, ресторан, бары, банкетные залы и клубная гостиная на цокольном этаже здания.

Напомним, строительство первой очереди объекта было начато еще в 2007 году. Конгресс-центр был включен в перечень инвестпроектов «100 губернаторских инвестиционных проектов». Общий объем инвестиций составил 14 миллиардов рублей.