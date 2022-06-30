Эксперты: ростовская молодежь мечтает о настоящей любви и семье. Фото: пресс-служба Сбера

Больше всего молодые ростовчане в возрасте до 35 лет мечтают встретить настоящую любовь, жить в достатке и создать счастливую семью. Реализовать свои финансовые амбиции в ближайшие 5 лет рассчитывают 56% жителей донской столицы. При этом молодежь считает необходимым откладывать на эти цели не менее 26% своего месячного дохода. Такую статистику приводят аналитики СберСтрахования.

По словам заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ларисы Безделевой, 58% молодых жителей Ростова-на-Дону намерены в ближайшие 5 лет воплотить в жизнь свои мечты. За этот срок ростовчане хотят повысить уровень благосостояния (58%), получить образование или квалификацию (15%) и продвинуться по карьерной лестнице или сменить работу (16%).

- Такие цели требуют прагматичного подхода к финансам, - отмечает эксперт. - Защититься от спонтанных трат и диверсифицировать портфель сбережений можно с помощью накопительного страхования жизни (нсж).

Каждый четвертый молодой житель Ростова (26%) мечтает открыть свой бизнес, а каждый пятый (19%) грезит о собственной квартире. Для этого молодые люди считают необходимым откладывать 18,5% своего ежемесячного дохода.

- Молодые россияне смело смотрят в будущее и готовы превращать большие стремления в конкретные цели, - прокомментировал и.о. руководителя блока «Управление благосостоянием» банка Игорь Кобзарь. - По данным нашего исследования, среди целей молодежи на ближайшее будущее — улучшить благосостояние (40%), повысить уровень квалификации (19%), сформировать первоначальный взнос по ипотеке (11%).

Как отмечает специалист, с начала года молодые россияне оформили порядка 3 тысячи договоров НСЖ по программе «Билет в будущее». Копить молодежь планирует в среднем в течение 5 лет.