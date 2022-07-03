В Элисте водитель назвал сотрудника суда, полицейских и прокурора автоподставщиками и теперь пойдет под суд

Участник ДТП остался недоволен оформленным протоколом. Фото: Анастасия Осипова

43-летний житель Элисты предстанет перед судом за клевету в отношении должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

- Завершено расследование в отношении обвиняемого по части 5 статьи 128.1 Уголовного кодекса — за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления, - рассказали в СК.

По версии следствия, обвиняемый в январе 2022 года, был не согласен со штрафом, назначенным сотрудниками ГИБДД из-за ДТП, в котором он участвовал, и с тем, что прокурор Элисты не удовлетворил его жалобу. Тогда написал свою версию произошедшего о другом участнике аварии, который является работником городского суда, двух инспекторах ДПС и прокуроре Элисты.

Обвиняемый написал разгромный пост в социальной сети. Фото: Анастасия Осипова

В публикации он назвал сотрудника суда «автоподставщиком», который специально устраивает ДТП, выставляет себя пострадавшим и получает прибыль от страховых компаний. Также мужчина заявил, что инспекторы ДПС действуют с «автоподставщиком» организованной группой, а прокурор им покровительствует за вознаграждение.

- Тем самым была подорвана репутация, опорочены честь и достоинство указанных лиц, - добавили в пресс-службе. - Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Если вину обвиняемого признают в суде, его могут оштрафовать на сумму до пяти миллионов рублей или в размере зарплаты до трех лет, либо обязательными работами до 480 часов или же принудительными работами до пяти лет или же арестом от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы до пяти лет.

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