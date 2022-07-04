«Повысить узнаваемость не только Ростова - всего региона»: Что покажут гостям нового национального туристского маршрута по Ростовской области

"Стартап Петра I" стал лучшим на конкурсе национальных туристических маршрутов. Фото: Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области

Последние события заставили россиян по-другому взглянуть на возможности для отдыха - тем более, когда и есть на что посмотреть, и что показать.

Так, ростовский маршрут с ярким названием «Стартап Петра I» вошел в перечень национальных туристских маршрутов. А на днях министр экономического развития региона Максим Папушенко представил тур журналистам.

Рассказываем о самом интересном, что предлагают туристам.

Такое живописное место отдыха мы увидели в Азове. Фото: Агентство по туризму и деловым коммуникациям РО

СТО БАЛЛОВ ИЗ СТА

Журналистам устроили экспресс-тур по мотивам трехдневного тура под названием «Стартап Петра I».

Это путешествие уже вошло в перечень национальных туристских маршрутов, каких в России сейчас набралось чуть больше 20, а в итоге будет несколько десятков. Попасть в этот перечень было непросто: конкурсанты прошли строгий отбор. Организаторы — Ростуризм — поставили сложную задачу: в одном туре уместить самые узнаваемые места и образы региона.

В свою очередь «Стартап Петра I» привел в восторг московское жюри, так как донское путешествие продумано до мелочей. И, как результат, во время защиты проекта ростовский маршрут взял 100 баллов из ста возможных.

Азов со всем своим гостеприимством встречает участников экскурсии. Фото: Агентство по туризму и деловым коммуникациям РО

Во время экспертизы проекта прошлой осенью представители ассоциации туроператоров дали ряд конкретных замечаний по улучшению маршрута. За это время была проведена и работа с муниципалитетами. Благодаря чему уже улучшается инфраструктура поселений — обновляются дороги и другие объекты.

- Нам удалось соединить большую концентрацию событий в рамках тура и рекомендованные Ростуризмом цены, которые удалось сделать дешевле благодаря договоренности с туроператорами и перевозчиками, - рассказала директор Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области Татьяна Горяйнова. - Получилось три дня и две ночи. Также жюри оценило оригинальное название тура и четкий тайминг по минутам.

Среди обязательных к посещению мест в Азове - крепостной вал. Фото: Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области

РОСТОВ, АЗОВ, ТАГАНРОГ

Итак, экскурсия начинается с Ростова-на-Дону. Здесь немало мест, посвященных легендарному Императору. Например, можно увидеть мозаику о петровских походах в подземном пешеходном переходе на улице Большой Садовой, а еще будет прогулка к Богатому источнику на Богатяновском спуске.

- Вводную часть о деяниях Петра на Дону и обзорную экскурсию по Ростову мы добавили по просьбе экспертов, - уточнила Татьяна Викторовна - Но в основном первый день будет посвящен поездке в Азов, с посещением палеонтологического музея, порохового погреба, подъемом на крепостной вал Павловской крепости. Туристы услышат и о подвигах казаков. А на следующий день с пристани катер увезет пассажиров в Таганрог со всеми его музеями, архитектурным очарованием и дыханием моря.

Величественный вид открывается со смотровой площадки в Азове. Фото: Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области

По пути гости обязательно заглянут в Мержаново с его кинематографичным маяком.

- Также участники могут выбрать в числе прочего и квест в художественном музее в Таганроге, - добавила Татьяна Горяйнова.

ТУРПОТОК ДОЛЖЕН РАСТИ

К слову, маршруты ориентированы на туристов из других регионов, но продуманы так, чтобы заинтересовать и дончан. Все-таки Ростовская область, в которой живет более четырех миллионов человек, имеет большой внутренний туристический рынок. Те же ростовчане и жители других районов Дона с удовольствием выезжают с детьми на один день или выходные в Таганрог.

Петр I с фрейлинами встречает гостей на Пушкинской набережной Таганрога. Фото: Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области

Что касается объема турпотока, то здесь никаких нормативов область не получала. Но при разработке оценили, что к 2024 году за год по этому маршруту будут проходить порядка 20 тысяч человек.

- Для сравнения: парк «Малинки» ежегодно посещают 200 тысяч человек, азовский музей — до 230 тысяч, так что 20 тысяч — это реальные масштабы, - привел для сравнения факты министр экономического развития региона Максим Папушенко.

Экскурсия в сквере Петра I. Фото: Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области

При этом ввод нового маршрута поспособствует и развитию судоходства.

- Мы давно мечтали возродить морское сообщение из Таганрога в Азов. Теперь же планируется возвести в Азове плавучую платформу для швартовки не только катеров, но и многопалубных судов, - рассказал Максим Валерьевич. - Есть инвесторы, которые рассматривают перспективу создания новых причалов.

Художественный музей приглашает на экскурсию. Фото: Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области

НОВИНКИ СЕЗОНА

Еще одна новинка туристического сезона-2022 - «Таганрогский экспресс». Это карта на пять поездок между Ростовом и Таганрогом на электричке, а еще по ней можно получить скидки на проживание в гостиницах, обслуживание в кафе и посещение экскурсий. Такой формат придумали для индивидуальных и семейных путешествий именно для донских туристов, которые хотят открывать для себя родной край. К слову, такие карты уже можно приобрести в кассах вокзалов.

Музей градостроительства и быта в Таганроге. Фото: Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области

Для любителей атмосферных путешествий между Ростовом и Таганрогом курсирует и настоящий ретро поезд: вагоны тянет паровоз, а по прибытии в приморский город пассажиров встречают артисты с небольшим представлением.

А после отмены ковидных ограничений в текущем году возобновится знаменитая реконструкция Азовского осадного сидения — уже в августе туристов приглашают посмотреть на легендарное действо.

Министр провел пресс-конференцию в неформальной обстановке на берегу Таганрогского залива. Фото: Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области

- В будущем разработаем еще два маршрута — по долине Дона и по казачьей тематике, ведь запрос на аутентичность у туристов есть. Сюда обязательно включим и Старочеркасскую, и Новочеркасск, - поделился планами Максим Папушенко.

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