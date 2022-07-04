Ростовчане бьют тревогу из-за квитанций, предлагающих газовое обслуживание

В последнее время жители Ростова стали получать от многих компаний с названием «ГАЗ» квитанции на оплату техобслуживания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жильцы домов на улице Таганрогской в Ростове жалуются на якобы фальшивые квитанции об оплате услуг за техобслуживание внутриквартирного газового оборудования. Информация об этом опубликована в одном из городских сообществ.

- Кинули квитанцию в почтовый ящик, вызвала газовика, а он сказал, что проверка должна быть в сентябре, - пишут ростовчане. - В самой же компании по указанным номерам быстро бросили трубку, после конкретных вопросов!

СКОРЕЕ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Так, в счете-извещении за техобслуживание говорится, что жилец, проживающий в доме на Таганрогской должен заплатить фирме более 500 рублей. Есть и реквизиты, и лицевой счет абонента и наименование услуги: "за техобслуживание газового оборудования".

По указанному в квитанции телефону корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» милый женский голос рассказал, что данный счет собственно квитанцией об оплате долга не является.

- Он служит скорее "предложением об ежегодной услуге для тех, кто договор с газообслуживающей компанией еще не заключил". А подписывать этот договор с фирмой или нет, - дело каждого в отдельности, - объяснила собеседница.

Фальшивые квитанции о техобслуживании раскидывали по почтовым ящикам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В листовке отмечается, что обслуживающая компания находится в Ростове с головным офисом в Москве. Фирма якобы оказывает услуги по техобслуживанию газоиспользующего оборудования, которые оплачиваются на всю стоимость работ один раз в год не позднее дня проведения работ.

ГАЗПРОМ НАПОМИНАЕТ

К слову, ранее подобные жалобы уже звучали, но от жителей Северного жилого массива Ростова.

- В последнее время ростовчане стали получать от многих компаний с названием «ГАЗ» квитанции на оплату технического обслуживания внутридомового газового оборудования, - говорится в предупреждении. - ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» предупреждает: прежде чем оплачивать квитанцию, проверьте, с какой компанией у вас заключен договор на ТО ВДГО. Название компании указано в договоре на услугу.

Согласно рекомендации, услуга оплачивается один раз в год. Если у жильцов дома пока не заключен на нее договор, то нужно заключить его с любой организацией, зарегистрированной на сайте Госжилинспекции Ростовской области.

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