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Общество5 июля 2022 10:00

«Теперь я знаю, что не одна!»: Ростовчане решили помочь пенсионерке, посадившей 60 деревьев и цветов в одиночку

Как ростовчане помогли пенсионерке бороться с "собачниками"
Екатерина ПОПОВА
Пенсионерка собирает воду для полива из-под кондиционеров соседней поликлиники.

Пенсионерка собирает воду для полива из-под кондиционеров соседней поликлиники.

Фото: Екатерина ПОПОВА

Ростовчанка Луиза Пономарь всего лишь хотела защитить здоровье жильцов дома от пыли и грязи, а получила в свой адрес одни недовольства. Женщина в одиночку разбила палисадник - посадила 60 растений возле многоэтажки на Западном.

Правда, такое начинание понравилось не всем. Главная битва за цветы развернулась у 65-летней Луизы Георгиевны с местными собачниками, которые не хотят убирать после своих питомцев, а четверолапые портят растения. Что делать ростовчанка не знала, поэтому и обратилась за помощью в редакцию «КП - Ростов-на-ДОну». А мы рассказали о ней нашим читателям.

"ПОСАДИТЕ ШИПОВНИК"

Узнав историю 65-летней Луизы Георгиевны, дончане нашли безобидный для всех способ решения проблемы.

- Шиповник, смородина, и что там еще с шипами? Живой заборчик из растений и не полезут собаки, - предлагает свой вариант в соцсетях один из подписчиков.

Женщина просит хозяев следить за своими питомцами - убирать после них, не позволять рыть клумбы.

Женщина просит хозяев следить за своими питомцами - убирать после них, не позволять рыть клумбы.

Фото: Екатерина ПОПОВА

Другие предложили обнести палисадник забором из досок и гвоздей. Мы позвонили пенсионерке и рассказали ей о том, какой живой отклик получила ее история.

- Вот совет про шиповник, конечно, очень необычный. Надо же, а я и не додумалась. Надо попробовать! - обрадовалась Луиза Георгиевна.

«БОЯЛАСЬ ПОДНИМАТЬ ЭТУ ТЕМУ»

По словам женщины, после публикации о ней нарушением правил выгула собак вокруг дома на Западном уже стали возмущаться и другие жильцы. Правда, пока этих смельчаков лишь единицы. Но дончанка уверена: если начать хоть что-то предпринимать, то почти любую ситуацию можно изменить.

- Вот сегодня вдоль дома опять шли люди с питомцами, - продолжает собеседница. - Я ничего против собак не имею. Вопросы только к хозяевам, которые не следят за своим животным.

После того, как читатели "Комсомолки" узнали историю Луизы Георгиевны, ее многие поддержали.

После того, как читатели "Комсомолки" узнали историю Луизы Георгиевны, ее многие поддержали.

Фото: Екатерина ПОПОВА

На страницах соцсетей старушку с «собачьей темой» тоже поддерживают.

- Да у нас везде собачьи кучи. Никогда не убирают, - возмущаются люди.

И, кстати, как признается пенсионерка, после слов поддержки в свой адрес, она перестала чувствовать себя одинокой.

- Я изначально боялась поднимать тему про выгул. И знакомые предостерегали. Но после комментариев людей я чувствую поддержку и знаю, что теперь я не одна, - делится Луиза Георгиевна

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