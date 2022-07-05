«Теперь я знаю, что не одна!»: Ростовчане решили помочь пенсионерке, посадившей 60 деревьев и цветов в одиночку

Пенсионерка собирает воду для полива из-под кондиционеров соседней поликлиники. Фото: Екатерина ПОПОВА

Ростовчанка Луиза Пономарь всего лишь хотела защитить здоровье жильцов дома от пыли и грязи, а получила в свой адрес одни недовольства. Женщина в одиночку разбила палисадник - посадила 60 растений возле многоэтажки на Западном.

Правда, такое начинание понравилось не всем. Главная битва за цветы развернулась у 65-летней Луизы Георгиевны с местными собачниками, которые не хотят убирать после своих питомцев, а четверолапые портят растения. Что делать ростовчанка не знала, поэтому и обратилась за помощью в редакцию «КП - Ростов-на-ДОну». А мы рассказали о ней нашим читателям.

"ПОСАДИТЕ ШИПОВНИК"

Узнав историю 65-летней Луизы Георгиевны, дончане нашли безобидный для всех способ решения проблемы.

- Шиповник, смородина, и что там еще с шипами? Живой заборчик из растений и не полезут собаки, - предлагает свой вариант в соцсетях один из подписчиков.

Женщина просит хозяев следить за своими питомцами - убирать после них, не позволять рыть клумбы. Фото: Екатерина ПОПОВА

Другие предложили обнести палисадник забором из досок и гвоздей. Мы позвонили пенсионерке и рассказали ей о том, какой живой отклик получила ее история.

- Вот совет про шиповник, конечно, очень необычный. Надо же, а я и не додумалась. Надо попробовать! - обрадовалась Луиза Георгиевна.

«БОЯЛАСЬ ПОДНИМАТЬ ЭТУ ТЕМУ»

По словам женщины, после публикации о ней нарушением правил выгула собак вокруг дома на Западном уже стали возмущаться и другие жильцы. Правда, пока этих смельчаков лишь единицы. Но дончанка уверена: если начать хоть что-то предпринимать, то почти любую ситуацию можно изменить.

- Вот сегодня вдоль дома опять шли люди с питомцами, - продолжает собеседница. - Я ничего против собак не имею. Вопросы только к хозяевам, которые не следят за своим животным.

После того, как читатели "Комсомолки" узнали историю Луизы Георгиевны, ее многие поддержали. Фото: Екатерина ПОПОВА

На страницах соцсетей старушку с «собачьей темой» тоже поддерживают.

- Да у нас везде собачьи кучи. Никогда не убирают, - возмущаются люди.

И, кстати, как признается пенсионерка, после слов поддержки в свой адрес, она перестала чувствовать себя одинокой.

- Я изначально боялась поднимать тему про выгул. И знакомые предостерегали. Но после комментариев людей я чувствую поддержку и знаю, что теперь я не одна, - делится Луиза Георгиевна

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