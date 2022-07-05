Присвоена I степень качества: в правительстве региона оценили, как работает местное самоуправление в Ростове-на-Дону

Мониторинг деятельности местного самоуправления должен в итоге повысить уровень жизни ростовчан. Фото: сайт правительства региона

В донском правительстве подвели итоги изучения работы органов местного самоуправления Ростова-на-Дону. Их обсудили на заседании правительства Ростовской области под председательством первого замгубернатора Игоря Гуськова. С докладом выступил министр региональной политики и массовых коммуникаций Дмитрий Шарков.

О ДОХОДАХ И НАЛОГАХ

Эксперты оценили работу в финансовой сфере, экономической, здравоохранении, образовании, труда, ЖКХ, культуры и спорта, а также управления имуществом.

- Как показало исследование, власти надлежащим образом управляют бюджетным процессом: по итогам прошлого года Ростову-на-Дону присвоена I степень качества, - рассказали в пресс-службе. - Город занял первое место по этому показателю среди городских округов Дона.

Также из доклада стало известно, что за прошлый год собственные доходы городской казны выросли почти на два миллиарда. При этом областные власти порекомендовали городу внимательнее поработать с налоговыми сборами — рост недоимки по налогам, поступающим в областной бюджет по последним данным вырос более чем на 12 процентов.

О СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ

Что касается экономики, то в целом в городе ситуация стабильная. Индекс промышленного производства составил 111%. По последним сведениям, в донской столице уменьшилась доля убыточных крупных и средних предприятий. Важно, что в Ростове реализуется 42 проекта, которые включены в реестр региональных инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет более 255 миллиардов рублей, а их воплощение позволит дать работу 13 тысячам человек. Среднестатистический ростовчанин в январе-феврале этого года зарабатывал около 44 тысяч рублей, это на 6,5 процента больше, чем в первые два месяца 2021 года. Также статистика показывает снижение уровня безработных, во всяком случае зарегистрированных в центрах занятости.

О ТОМ, ЧТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

За год произошли изменения и в социальной сфере. Рождаемость в Ростове превысила областные показатели. Ростовчане обеспечены спортивными сооружениями на 43,4 процента, а количество людей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, растет.

Есть успехи и в сфере ЖКХ. Уровень газификации столицы региона оказался выше, чем в среднем по городским округам — 99,36%, протяженность освещенных участков улиц тоже выше — 98,1%. Учитывая описанные выше показатели и другие, вошедшие в мониторинг, в правительстве региона составили список рекомендаций и поручений для города, которые нужно выполнить органам местного самоуправления. Насколько качественно рекомендации будут исполнены, проконтролируют в правительстве Ростовской области.

- Мониторинг деятельности органов власти позволяет определить зоны, которые требуют приоритетного внимания, сформировать перечень мер для увеличения результативности, в том числе снизить неэффективных расходов, а также выявить внутренние ресурсы- и финансовые, и материально-технические, и кадровые - для повышения уровня жизни людей, – заметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.